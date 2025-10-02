Focifesztre várja az érdeklődőket a Bajai LC

– Nem gondolom, hogy a kiskunfélegyházi mérkőzést már összekötöttétek volna az október 5-ére meghirdetett Focifeszttel, de ennél jobb felvezetést dramaturg sem találhatott volna ki, hogy 5-1-es győzelmet arassatok egy héttel az első fesztivál előtt. Milyen volt a mérkőzés? Milyen volt a csapat?

Varga Stefano, a Bajai LC játékosa mesterhármast szerzett Kiskunfélegyházán

Fotó: Pulai Zsóka

– Ahhoz, hogy egy jó hangulatú fiesztát, azaz Focifesztet tudjunk tartani október első hétvégéjén a Vasvári Pál utcai sporttelepen, ahhoz az is kell, illetve ahhoz az sem árt, hogy előtte jól szerepeljen a csapat, hiszen elsősorban az a legjobb vonzerő a szurkolók számára. Örülünk nagyon annak a sikernek, annál is inkább, mert meglehetősen rossz előjelekkel vártuk a kiskunfélegyházi mérkőzést. Nagyon sok sérültünk volt, de szerencsére azok, akik a hiányzók helyére léptek, maximálisan bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. Jól játszottunk Kiskunfélegyházán, gólokat rúgtunk és megérdemelten nyertünk, szerintem még ilyen arányban is.

– Milyen volt Varga Stefano, aki félóra alatt klasszikus mesterhármast rúgott? Lehet sorrendbe rakni a góljait szépség szerint?

– A Stefano képességei alapján a megyei első osztálynál magasabb kvalitású labdarúgó, már ha megfelelő mértékben oda tud koncentrálni a játékra, a futballra, az edzésre. Szerencsére nyár óta edzésre is rendesen jár, és mindent elkövet azért, hogy sikeres legyen, ennek a munkának a jutalma és gyümölcse lett minden bizonnyal ez a három gól, amit Kiskunfélegyházán szerzett. Ráadásul egyik találata szebb volt, mint a másik, de a legszebb szerintem a második volt. Jó negyven méterre a hazai kaputól határozottan letámadta a védőt, elvette tőle a labdát, megindult, majd miután látta, hogy a kapus kint áll a kapuból, úgy a 11-es pont táján, olyan harminc, harmincöt méterről a kapuba emelt. Az egy igazi klasszis megoldás volt. Szép volt az is, ahogy labdát szerzett, és a technikai kivitelezés is tanítanivaló volt.

– Szurkolók mentek-e? Frissen alakult meg a Bajai LC szurkolói csoport.

– Voltak Bajáról szurkolók, hogy ők már a közösségi oldalon frissen alakult „Sárga kék az ég, ollé” csoport tagjai-e, azt nem tudom, de örültem, hogy vannak olyan bajaiak, akik nem csak utólag látták, hogy mennyi lett a meccs eredménye, hanem a helyszínen tapsoltak nekünk.