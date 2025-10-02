3 órája
Focifesztre várja az érdeklődőket a Bajai LC
Baján, a vármegyei első osztályú csapat házat táján gondoltak egyet, és meghirdették a bajai Focifeszt elnevezésű rendezvényt, amelyre most vasárnap, a Bajai LC-Kecel FC mérkőzés előtt – és közben – kerül sor. Koch Tamást, a csapat vezetőedzőjét kérdeztük arról, hogy kinek az ötlete volt a fesztivál, amely két órával a mérkőzés előtt, 13 órakor kezdődik, és milyen célt szolgál.
– Nem gondolom, hogy a kiskunfélegyházi mérkőzést már összekötöttétek volna az október 5-ére meghirdetett Focifeszttel, de ennél jobb felvezetést dramaturg sem találhatott volna ki, hogy 5-1-es győzelmet arassatok egy héttel az első fesztivál előtt. Milyen volt a mérkőzés? Milyen volt a csapat?
– Ahhoz, hogy egy jó hangulatú fiesztát, azaz Focifesztet tudjunk tartani október első hétvégéjén a Vasvári Pál utcai sporttelepen, ahhoz az is kell, illetve ahhoz az sem árt, hogy előtte jól szerepeljen a csapat, hiszen elsősorban az a legjobb vonzerő a szurkolók számára. Örülünk nagyon annak a sikernek, annál is inkább, mert meglehetősen rossz előjelekkel vártuk a kiskunfélegyházi mérkőzést. Nagyon sok sérültünk volt, de szerencsére azok, akik a hiányzók helyére léptek, maximálisan bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. Jól játszottunk Kiskunfélegyházán, gólokat rúgtunk és megérdemelten nyertünk, szerintem még ilyen arányban is.
– Milyen volt Varga Stefano, aki félóra alatt klasszikus mesterhármast rúgott? Lehet sorrendbe rakni a góljait szépség szerint?
– A Stefano képességei alapján a megyei első osztálynál magasabb kvalitású labdarúgó, már ha megfelelő mértékben oda tud koncentrálni a játékra, a futballra, az edzésre. Szerencsére nyár óta edzésre is rendesen jár, és mindent elkövet azért, hogy sikeres legyen, ennek a munkának a jutalma és gyümölcse lett minden bizonnyal ez a három gól, amit Kiskunfélegyházán szerzett. Ráadásul egyik találata szebb volt, mint a másik, de a legszebb szerintem a második volt. Jó negyven méterre a hazai kaputól határozottan letámadta a védőt, elvette tőle a labdát, megindult, majd miután látta, hogy a kapus kint áll a kapuból, úgy a 11-es pont táján, olyan harminc, harmincöt méterről a kapuba emelt. Az egy igazi klasszis megoldás volt. Szép volt az is, ahogy labdát szerzett, és a technikai kivitelezés is tanítanivaló volt.
– Szurkolók mentek-e? Frissen alakult meg a Bajai LC szurkolói csoport.
– Voltak Bajáról szurkolók, hogy ők már a közösségi oldalon frissen alakult „Sárga kék az ég, ollé” csoport tagjai-e, azt nem tudom, de örültem, hogy vannak olyan bajaiak, akik nem csak utólag látták, hogy mennyi lett a meccs eredménye, hanem a helyszínen tapsoltak nekünk.
– Honnan jött a Focifeszt ötlete?
– A Homeluxot, egy nagy bajai céget megkerestük azzal, hogy szponzorálnák-e a csapatot. Ők elmondták, hogy tulajdonképpen nem zárkóznak el ez elől, de nekik az lenne az igazán jó, ha minél többen lennének a meccsen, ha már beszállnak a csapat szponzorálásába. Felajánlották, hogy ebben segítséget is nyújtanak. A Focifeszttel kapcsolatos marketing munka nagy részét is magukra vállalták, és a programok megvalósításában is kapunk tőlük segítséget. Örülök ennek a kezdeményezésnek, ugyanakkor jómagam is kíváncsian várom, hogy kiket, és hogy hány embert fog megmozgatni ez a kezdeményezés. Szerintem érdekes programok lesznek, és még ajándékkal is készülnünk azok számára, akik részt vesznek rajtuk. Lesznek különböző versenyek, vetélkedők, kíváncsian várjuk, hogy hogyan fog elsülni. Az esemény fő szervezője természetesen a Bajai LC, és a Homelux az egyik fő támogatója, de vannak még más, kisebb szponzorok is, akik különböző felajánlásokkal hozzájárulnak ahhoz, hogy minél emlékezetesebbre sikerüljön a Bajai Focifeszt.
– Megannyi szórakoztató program, szórakozási lehetőség mellett – többek között 11-es rúgó bajnokság, célbarúgó-, dekázó verseny - Tippmix is meg van hirdetve. Ezt hogyan kell elképzelni? Egy Tippmix hivatalos stand lesz kiállítva, ahol akár az Edmonton Oilers vagy a Metallurg Magnyitogorszk meccsire is fogadhat az érdeklődő – akár kötésben is -, vagy konkrétan a Baja-Kecel meccsre lehet majd fogadásokat kötni? Eredményre, számszerű végeredményre, akár góllövőkre?
– Reméljük, hogy kik fogja nőni magát a bajai tippmix, hogy majd tudjuk még bővíteni, bár arra nem vennék mérget, hogy éppen a Vasváriban lehetne majd akár kanadai, akár egyéb jégkorong meccsekre vagy az Epson-i befutóra fogadni. Most, az első alkalommal egyelőre konkrétan a Bajai LC-Kecel FC mérkőzésre lehet fogadni, egészen pontosan a végeredményét lehet megtippelni. Akik számszerűen eltalálják a végeredményt, azok között egy meglepetés ajándékot fogunk kisorsolni. Egyébként valóban szóba került, hogy a fogadási lehetőségek között szerepeljen-e mondjuk az öregfiúk meccse, vagy a félidei eredmény is akár, de úgy döntöttünk, hogy első körben megelégszünk a legegyszerűbb megoldással. Ha népszerű lesz, akkor lehet, hogy bővítjük a variációk körét, de most egyelőre azért szorítunk, hogy vasárnap kegyes legyen hozzánk az időjárás - mondta Koch Tamás.
