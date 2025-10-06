2 órája
Bajai ezüst és bronz az országos bajnokságon
Október 2. és 5. között rendezték meg Hajdúhadházán az U13-as és U17-es korosztály számára az országos magyar bajnokságot. A viadalon a bajai Gálos Box Club négy versenyzővel indult. Gálos Tamás tanítványai egy ezüst-, és egy bronzéremmel térhettek haza.
A klub vezetőedzője, Gálos Tamás négy tanítványával utazott a viadalra. Az U13-as korosztályban Béda Zoé Mirjam (46 kg) képviselte a bajai színeket, míg az U17-es fiúk viadalára három versenyzőt nevezett a Gálos Box Club: Sztojka Tamást (50 kilogramm), Lehoczki Leventét (57 kilogramm) és Béda Zénót (60 kilogramm).
Sikeresek a bajaiak
A verseny Béda Zénó számára lett a legrövidebb, aki a 60 kilogrammos súlycsoportban adminisztratív okok miatt – túlnevezés történt – el sem tudott indulni. Lehoczki Levente elveszítette az első meccsét, így számára is hamar véget ért az ob.
Béda Zénó húga, Béda Zoé viszont bejutott a döntőbe az U13-as korosztályban. Az első ellenfelét, Barta Dórát test ko-val győzte le – a meccset a második menetben így beszüntették –, és ezzel bejutott a vasárnapi döntőbe. A fináléban a vecsési Horváth Dorkával találkozott. Végig jól bunyózott a bátmonostori illetőségű kislány, vecsési riválisa azonban egyhangú pontozással nyerte a kettejük meccsét.
Az U17-esek között, az 50 kilogrammos súlycsoportban Sztojka Tamás elődöntőt vívhatott, azt Bogdán Jácinttal, a fővárosi Edőcs István Egyesület ökölvívójával szemben elveszítette, így bronzéremmel térhetett haza.
