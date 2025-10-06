október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ökölvívás

2 órája

Bajai ezüst és bronz az országos bajnokságon

Címkék#bajnokság#Gálos Box Club#ökölvívás

Október 2. és 5. között rendezték meg Hajdúhadházán az U13-as és U17-es korosztály számára az országos magyar bajnokságot. A viadalon a bajai Gálos Box Club négy versenyzővel indult. Gálos Tamás tanítványai egy ezüst-, és egy bronzéremmel térhettek haza.

Vincze Miklós

A klub vezetőedzője, Gálos Tamás négy tanítványával utazott a viadalra. Az U13-as korosztályban Béda Zoé Mirjam (46 kg) képviselte a bajai színeket, míg az U17-es fiúk viadalára három versenyzőt nevezett a Gálos Box Club: Sztojka Tamást (50 kilogramm), Lehoczki Leventét (57 kilogramm) és Béda Zénót (60 kilogramm). 

A bajai Béda Zoé a dobogón
A bajai Béda Zoé a dobogó második fokán, ezüstéremmel a nyakában
Fotó: Gálos Tamás

Sikeresek a bajaiak

A verseny Béda Zénó számára lett a legrövidebb, aki a 60 kilogrammos súlycsoportban adminisztratív okok miatt – túlnevezés történt – el sem tudott indulni. Lehoczki Levente elveszítette az első meccsét, így számára is hamar véget ért az ob. 

Béda Zénó húga, Béda Zoé viszont bejutott a döntőbe az U13-as korosztályban. Az első ellenfelét, Barta Dórát test ko-val győzte le – a meccset a második menetben így beszüntették –, és ezzel bejutott a vasárnapi döntőbe. A fináléban a vecsési Horváth Dorkával találkozott. Végig jól bunyózott a bátmonostori illetőségű kislány, vecsési riválisa azonban egyhangú pontozással nyerte a kettejük meccsét. 

Az U17-esek között, az 50 kilogrammos súlycsoportban Sztojka Tamás elődöntőt vívhatott, azt Bogdán Jácinttal, a fővárosi Edőcs István Egyesület ökölvívójával szemben elveszítette, így bronzéremmel térhetett haza. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu