Bajai ezüst és bronz az országos bajnokságon

A klub vezetőedzője, Gálos Tamás négy tanítványával utazott a viadalra. Az U13-as korosztályban Béda Zoé Mirjam (46 kg) képviselte a bajai színeket, míg az U17-es fiúk viadalára három versenyzőt nevezett a Gálos Box Club: Sztojka Tamást (50 kilogramm), Lehoczki Leventét (57 kilogramm) és Béda Zénót (60 kilogramm).

A bajai Béda Zoé a dobogó második fokán, ezüstéremmel a nyakában

Fotó: Gálos Tamás

Sikeresek a bajaiak

A verseny Béda Zénó számára lett a legrövidebb, aki a 60 kilogrammos súlycsoportban adminisztratív okok miatt – túlnevezés történt – el sem tudott indulni. Lehoczki Levente elveszítette az első meccsét, így számára is hamar véget ért az ob.

Béda Zénó húga, Béda Zoé viszont bejutott a döntőbe az U13-as korosztályban. Az első ellenfelét, Barta Dórát test ko-val győzte le – a meccset a második menetben így beszüntették –, és ezzel bejutott a vasárnapi döntőbe. A fináléban a vecsési Horváth Dorkával találkozott. Végig jól bunyózott a bátmonostori illetőségű kislány, vecsési riválisa azonban egyhangú pontozással nyerte a kettejük meccsét.

Az U17-esek között, az 50 kilogrammos súlycsoportban Sztojka Tamás elődöntőt vívhatott, azt Bogdán Jácinttal, a fővárosi Edőcs István Egyesület ökölvívójával szemben elveszítette, így bronzéremmel térhetett haza.