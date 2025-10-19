1 órája
Zászlót bontottak, logót gyártottak – megszületett az Iron Fish Ultras Baja
Szeptemberben megalakult a vármegyei első osztályú bajnokságban Bajai LC szurkolói csoportja, első lépésben a közösségi médiában. Gyűlnek a tagok, mára már a logója is elkészült a csoportosulásnak, amely a bajai labdarúgócsapat, azaz napjainkban a Bajai LC – lehetőleg minél szervezettebb formában történő – támogatását tűzte ki céljául.
Kezdetben nem volt konkrét neve a szurkolói csoportnak, mára azonban már véglegesítették az Iron Fish Ultras Baja elnevezést. Ebben alighanem szerepet játszhatott az is, hogy a közelmúltban megalkotott és a közösség által elfogadott logón egy harciasan szurkoló harcsa látható.
Látványos logója lett a bajai szurkolóknak
Hogy mennyire lesz életképes a szurkolói csoport, arra a közeljövő ad majd választ. Hogy a csoportosulás logója mennyire maradandó és művészi értékekben gazdag alkotás, arra viszont – mint minden műalkotás esetében – csak az idő adhat választ. Időutazók viszont nem vagyunk, így az idő, mint ítélőszék helyébe ezúttal a távolságot tettük meg – a távolságtartás, azaz a művet távolról szemlélés eszközéül – a Baja és Kecskemét közötti 108 kilométert.
Tóth Enikő designer, grafikus-illusztrátort kértük meg arra, hogy elemezze a logót. Tóth Enikő művei korábban már több publikációban megjelentek. 2022-ben a hónap alkotója volt a kecskeméti Hírös Agórában, legutóbb pedig júniusban nyílt nagyszabású önálló kiállítása a Múzeumok Éjszakája keretein belül, szintén a Hírös Agórában. 2026-ban pedig két önálló kiállítása lesz a főváros ikonikus kiállítótereiben.
– Mennyiben szolgálja ez a logó a célját? Már amennyiben a mozgósítás a célja.
– Első ránézésre jó értelemben szinte mellbevágó a kék–sárga, kontrasztos színállás. Természetesen jól tudom, hogy nem is választhattak volna más színeket, hiszen a jelenlegi felnőtt csapatnak, a Bajai LC-nek is kék–sárga a színe. (Ami talán még ennél is fontosabb, a bajai labdarúgás hetvenes–nyolcvanas évekbeli aranykorát képviselő Bajai SK-nak is kék–sárga volt a színe. Illetve kék-sárga ma is, mindazok emlékezetében, akik számára felejthetetlen marad az a bizonyos BSK. A Szerk.)
Ilyen szempontból az alkotók keze meg volt kötve, más színben nem is gondolkodhattak – de ismétlem, ez a színpáros grafikus szemmel nézve is eleve szerencsés. Bajai szemmel mindenképpen büszkén látnám, és örömmel tüntetném fel ezt a logót bármilyen más, Sugó-parti felületen.
Egy meglehetősen kigyúrt, izmos halról beszélünk, ami vizuálisan kiválóan tükrözi az erőteljességnek azt az érzetét, amit egy szurkolói csoport akar magáról kelteni. Azt ugyanakkor muszáj megjegyeznem, hogy egyértelműen látszik: ez egy mesterséges intelligencia (MI, angol rövidítéssel: AI) által megalkotott logó. Én természetesen nem támogatom, nem is támogathatom az AI túlzott használatát, hiszen az egy olyan munkafelület, ami az élő, emberi grafikusok munkáját veszi el.
Ráadásul meggyőződésem, hogy az ilyen alkotások nem cserekompatibilisek az élő művész által létrehozott munkákkal. Ebben a logóban is találni hibát – ezeket most inkább nem részletezném –, az viszont látszik, hogy nagyon jól átgondolták a koncepciót. Szerintem tehát a végeredmény jó megoldás és igényes kivitelezés. Feltételezem, hogy az AI többféle verziót adott, és biztos vagyok benne, hogy a legjobbat, a leginkább mozgósító erejűt választották ki a logó megalkotói.
Ráadásul az sem mindegy, milyen paramétereket adnak meg egy ilyen alkotás során a mesterséges intelligenciának. Az, hogy a logó egy halat ábrázol, véleményem szerint szintén telitalálat. Hiszen felsorolni is sok lenne, hány olyan magyar város fekszik a Duna vagy a Tisza partján – a többi folyóba most ne is menjünk bele –, ám a bajai identitáshoz szorosan hozzátartozik a halászlé.
Baja város nevéhez olyan automatikusan és olyan szorosan kapcsolódik a bajai halászlé kifejezés, hogy véleményem szerint nincs még egy folyóparti város, amely ilyen joggal használhatná a halat a logójában. Nincs még egy város, amely ennyire biztos lehetne abban, hogy a hal vele párosítható, és amelynek esetében ennyire evidensen adja magát a hal, mint szimbólum.
Tehát bár erősen neheztelek ugyan, hogy AI-jal alkották meg ezt a képet, viszont a paraméterek, amelyeket megadtak a mesterséges intelligenciának, rendkívül lényegre törőek voltak. Biztos vagyok benne, hogy bajaiként lehet vele azonosulni.
– Belelát-e olyat, hogy ebből érdemes lenne akár transzparenst, pólókat, zászlókat készíteni?
– Abszolút el tudom képzelni. Ahogy mondtam, vizuálisan erős színkombinációról és illusztratív elemről beszélünk. Akár molinókon, akár pólón is el tudom képzelni; minél tovább nézem, annál inkább látszik, hogy azonnal azonosítható és könnyen megjegyezhető.
Egy nem Baja-szurkoló számára lehet, hogy nem lenne létkérdés egy ilyen logóval ellátott termék beszerzése, de ha én bajai ultra lennék, mindenképpen akarnék például egy pólót ezzel a logóval.
– Nem túl mérges ez a jószág? Nem túlságosan harcias ez a harcsa? A labdarúgás azért mégiscsak játék.
– Mivel az én családom fülöpszállási, gyakran megfordultam már Fülöpszállás vármegyei hármas futballmeccsein. A közeg, a vármegyei foci közege számomra tehát nem idegen. A fülöpszállásiak is nagyon ambiciózus közösség, nagyon tudják támogatni a csapatot, még idegenbe is elég sokan elkísérik a srácokat.
Számomra tehát nem újdonság, hogy a csapatjátékhoz és a csapat támogatásához elengedhetetlenül hozzátartozik a hevesség, a vehemencia. A vidéki települések focimeccsei nagyon fontos közösségi élményt jelentenek. A szurkolók gyakorlatilag egy családként tekintenek magukra és a sportolókra, kiállnak egymásért, összetartanak.
Ez indokolja a vizuális harciasság hangulatát, és jól tükrözi a vármegyei foci szellemiségét. Tehát véleményem szerint semmiképpen nem túl mérges, nem túl harcias, hanem igenis azt a hozzáállást fejezi ki, amellyel egy szurkolótábor odaáll a csapata mellé – akár hazai pályán, akár idegenben.
Az új bajai szurkolócsoport akár most vasárnap is megmutathatja magát a világnak, a Bajai LC ugyanis vasárnap a Kecskeméti LC gárdáját fogadja. Aligha létezik egy szurkolói csoport összefogására, összekovácsolására, – hovatovább: létszámának növelésére – kiválóbb alkalom, mint egy Baja-Kecskemét örökrangadó.
