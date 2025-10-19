Zászlót bontottak, logót gyártottak – megszületett az Iron Fish Ultras Baja

Kezdetben nem volt konkrét neve a szurkolói csoportnak, mára azonban már véglegesítették az Iron Fish Ultras Baja elnevezést. Ebben alighanem szerepet játszhatott az is, hogy a közelmúltban megalkotott és a közösség által elfogadott logón egy harciasan szurkoló harcsa látható.

A bajai szurkolói csoport logója

Forrás: Iron Fish Ultras Baja

Látványos logója lett a bajai szurkolóknak

Hogy mennyire lesz életképes a szurkolói csoport, arra a közeljövő ad majd választ. Hogy a csoportosulás logója mennyire maradandó és művészi értékekben gazdag alkotás, arra viszont – mint minden műalkotás esetében – csak az idő adhat választ. Időutazók viszont nem vagyunk, így az idő, mint ítélőszék helyébe ezúttal a távolságot tettük meg – a távolságtartás, azaz a művet távolról szemlélés eszközéül – a Baja és Kecskemét közötti 108 kilométert.

Tóth Enikő designer, grafikus-illusztrátort kértük meg arra, hogy elemezze a logót. Tóth Enikő művei korábban már több publikációban megjelentek. 2022-ben a hónap alkotója volt a kecskeméti Hírös Agórában, legutóbb pedig júniusban nyílt nagyszabású önálló kiállítása a Múzeumok Éjszakája keretein belül, szintén a Hírös Agórában. 2026-ban pedig két önálló kiállítása lesz a főváros ikonikus kiállítótereiben.

– Mennyiben szolgálja ez a logó a célját? Már amennyiben a mozgósítás a célja.

– Első ránézésre jó értelemben szinte mellbevágó a kék–sárga, kontrasztos színállás. Természetesen jól tudom, hogy nem is választhattak volna más színeket, hiszen a jelenlegi felnőtt csapatnak, a Bajai LC-nek is kék–sárga a színe. (Ami talán még ennél is fontosabb, a bajai labdarúgás hetvenes–nyolcvanas évekbeli aranykorát képviselő Bajai SK-nak is kék–sárga volt a színe. Illetve kék-sárga ma is, mindazok emlékezetében, akik számára felejthetetlen marad az a bizonyos BSK. A Szerk.)

Ilyen szempontból az alkotók keze meg volt kötve, más színben nem is gondolkodhattak – de ismétlem, ez a színpáros grafikus szemmel nézve is eleve szerencsés. Bajai szemmel mindenképpen büszkén látnám, és örömmel tüntetném fel ezt a logót bármilyen más, Sugó-parti felületen.