Úszás

1 órája

Sikeres BÁCSVÍZ-szereplés a Buda Kupán

Címkék#BÁCSVÍZ KVSC#úszás#eredmények

A kecskeméti küldöttség is nevezett úszókat a hétvégi Buda Kupára. A tizenhárom fős BÁCSVÍZ KVSC összesen tizenhat éremmel tért haza.

Vincze Miklós

A BÁCSVÍZ KVSC úszói részt vettek az október 25-én rendezett III. Rövidpályás Buda Kupa 2. fordulóján. A viadalon 28 egyesület 305 versenyzője mérte össze tudását. A kecskeméti csapat tizenhárom fővel képviseltette magát a megmérettetésen, és a versenyzők felkészítő edzőik, Nagy Zoltán, Kalmár Ákos, Pálfi János nagy örömére kiváló eredményekkel zárták a napot. Az egyesület az éremtáblázat 9. helyén végzett, összesen 4 arany-, 8 ezüst- és 4 bronzérmet szerezve.

A BÁCSVÍZ KVSC úszói
A kecskeméti BÁCSVÍZ KVSC küldöttsége a Buda Kupán
Forrás: BÁCSVÍZ KVSC

Így szerepeltek a BÁCSVÍZ KVSC úszói

A 2011–2012-es korosztályban Kovács Nóra teljesítménye bizonyult a legerősebbnek, hiszen ő érte el a legmagasabb LEN pontszámot a mezőnyben.

Aranyérmet szerzett Kovács Nóra, Kürti-Végh Kolos, Szalontai Roland és Szilvási-Hazag Aliz.

Ezüstéremmel gyarapította éremgyűjteményét Garajszki Máté, Kovács Nóra, Kürti-Végh Kolos, Osztényi Dániel, Palla Liza és Szalontai Roland.

Bronzéremmel térhetett haza Kovács Nóra, Sulyok Marcell, Szilvási-Hazag Aliz és Szilvási-Hazag Mikes.

Pontszerző helyen végzett Gróf Csaba, Kiss Károly, Krajcsi Sebestyén és Schnábel Kevin.

