Jól indult a BÁCSVÍZ KVSC számára a szezon

2025. október 4-5-én immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre az Őszi Kupa Úszóverseny a Kecskeméti Fürdő és a BÁCSVÍZ KVSC közös szervezésében. Az eseményre 20 egyesület 331 sportolója nevezett. A hírös városi úszók felkészítő edzői, Nagy Zoltán, Pálfi János, Kalmár Ákos elégedettek lehettek, miután a BÁCSVÍZ KVSC sportolói 21 arany, 32 ezüst és 25 bronzérmet szerezve az egyesületi pontverseny első helyét szerezték meg. Második a NICS-HSÚVC, míg harmadik a Dunaújváros csapata lett.

A hírös városi úszók, a BÁCSVÍZ KVSC csapata

Forrás: BÁCSVÍZ KVSC

Így indult a szezon a BÁCSVÍZ KVSC számára

Aranyérmet nyert: Erdős Laura Blanka, Garajszki Máté, Kürti-Végh Kolos, Palla Liza, Schnábel Kevin, Szalontai Roland, Szilvási-Hazag Aliz, Szilvási-Hazag Mikes.

Ezüstérmet nyert: Bali Dorottya, Csernus Luca, Dongó Helga Gizella, Gróf Csaba, Kolonics Lara, Kovács Nóra, Krajcsi Sebestyén, Kürti-Végh Kolos, Megyeri Marcell, Palla Liza, Szalontai Roland, Szilvási-Hazag Aliz, Szilvási-Hazag Mikes.

Bronzérmet nyert: Csernus Luca, Dongó Helga Gizella, Ecsedi Bence, Erdős Laura Blanka, Farkas Flóra, Garajszki Máté, Gróf Csaba, Kertész Kolos, Kiss-Pauditz Aliz, Kovács Nóra, Kürti-Végh Kolos, Megyeri Marcell, Palla Léna, Palla Liza, Schnábel Kevin, Szalontai Roland, Szilvási-Hazag Aliz, Szilvási-Hazag Mikes

Pontszerző helyen végzett: Kiss Károly, Koncz Angelika, Koncz Mirjam, Kovács Péter, Megyeri Dávid, Meleg Hédi, Puruczki Szabolcs, Szabó Levente, Székely Levente, Vágó Ármin.

