október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Úszás

2 órája

Jól indult a BÁCSVÍZ KVSC számára a szezon

Címkék#BÁCSVÍZ KVSC#úszás#verseny

Nyolcadik alkalommal rendezték meg az Őszi Kupa Úszóversenyt a Kecskeméti Fürdő és a BÁCSVÍZ KVSC közös szervezésében. A BÁCSVÍZ KVSC sportolói az egyesületi pontverseny első helyét szerezték meg.

Vincze Miklós

2025. október 4-5-én immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre az Őszi Kupa Úszóverseny a Kecskeméti Fürdő és a BÁCSVÍZ KVSC közös szervezésében. Az eseményre 20 egyesület 331 sportolója nevezett. A hírös városi úszók felkészítő edzői, Nagy Zoltán, Pálfi János, Kalmár Ákos elégedettek lehettek, miután a BÁCSVÍZ KVSC sportolói 21 arany, 32 ezüst és 25 bronzérmet szerezve az egyesületi pontverseny első helyét szerezték meg. Második a NICS-HSÚVC, míg harmadik a Dunaújváros csapata lett. 

A BÁCSVÍZ KVSC számára jól indult a szezon
A hírös városi úszók, a BÁCSVÍZ KVSC csapata
Forrás: BÁCSVÍZ KVSC

Így indult a szezon a BÁCSVÍZ KVSC számára

Aranyérmet nyert: Erdős Laura Blanka, Garajszki Máté, Kürti-Végh Kolos, Palla Liza, Schnábel Kevin, Szalontai Roland, Szilvási-Hazag Aliz, Szilvási-Hazag Mikes.

Ezüstérmet nyert: Bali Dorottya, Csernus Luca, Dongó Helga Gizella, Gróf Csaba, Kolonics Lara, Kovács Nóra, Krajcsi Sebestyén, Kürti-Végh Kolos, Megyeri Marcell, Palla Liza, Szalontai Roland, Szilvási-Hazag Aliz, Szilvási-Hazag Mikes.

Bronzérmet nyert: Csernus Luca, Dongó Helga Gizella, Ecsedi Bence, Erdős Laura Blanka, Farkas Flóra, Garajszki Máté, Gróf Csaba, Kertész Kolos, Kiss-Pauditz Aliz, Kovács Nóra, Kürti-Végh Kolos, Megyeri Marcell, Palla Léna, Palla Liza, Schnábel Kevin, Szalontai Roland, Szilvási-Hazag Aliz, Szilvási-Hazag Mikes

Pontszerző helyen végzett: Kiss Károly, Koncz Angelika, Koncz Mirjam, Kovács Péter, Megyeri Dávid, Meleg Hédi, Puruczki Szabolcs, Szabó Levente, Székely Levente, Vágó Ármin. 

 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu