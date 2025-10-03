Árva Cintia nem vallott szégyent első felnőtt világbajnokságán

Árva Cintia 55 kilogrammról lefelé váltott, s élete első felnőtt-világbajnokságán a 48 kilósok mezőnyében mutatkozott be. A B-csoportban bizonyíthatott, szakításban hozta a 66 kilogrammot, majd két rontott kísérlettel nem jutott túl a 69 kilogrammon. Lökésben 86 kilót teljesített, a 90-en már csak rontásokig jutott. 152 kilogrammos összetett eredménye volt ezzel, mely a 20. helyre volt elég a világbajnokságon, ami bemutatkozásként egyáltalán nem rossz.

Árva Cintia világbajnokságon debütált

Fotó: Súlyemelők Facebook-oldala

Árva Cintia fontos tapasztalatokat gyűjtött

– A négy rontott kísérlet nem szerepelt a tervben, viszont így is fontos tapasztalatot szerzett Cintia az új súlycsoportjában, élete első felnőtt világbajnokságán. A felkészülése remekül sikerült, apróságokat kell javítanunk a jövőben. Az előzetes célt helyezésben megközelítettük, ebben sincs nagy hiányérzetünk. Arról nem is beszélve, hogy országos csúcsokat döntött, ami szintén pozitív – értékelt Gyurkovics Ferenc a Nemzeti Sportnak.

A világbajnokságot összetettben 213 kilogrammos világrekorddal az észak-koreai Ri Szong Gum nyerte meg, aki egyben megvédte címét.