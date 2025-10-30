Árva Cintia bronzérmet szerzett az U23-as Eb-n

A Kecskeméti TE súlyemelője, Árva Cintia az U23-as korosztályban, 48 kilogrammos súlycsoportban szerepelt az Európa-bajnokságon a Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány által összeállított magyar válogatott keret tagjaként.

Bálint Csaba, Árva Cintia és Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány a súlyemelő bajnokságon

Fotó: Vincze Miklós

Árva Cintia remekül teljesített a világbajnokságon

A 22 éves hírös városi súlyemelő lökésben 92 kilogrammos gyakorlatával szerezte meg a harmadik helyet úgy, hogy hat kilogrammal megjavította a saját országos csúcsát, amelyet az október eleji, norvégiai felnőtt világbajnokságon állított fel.

Árva Cintia, akinek az edzője Bálint Csaba szakításban és összetettben is magyar felnőtt csúcsot ért el, előbbiben három, utóbbiban kilenc kilogrammal növelve eddigi legjobb eredményét. Az előbbiben a 69 kilogrammos teljesítményével a hatodik helyen végzett, míg az összetettben elért 161 kilogramm a negyedik helyet jelentette számára súlycsoportjában, ahol heten indultak.

– Cinti a verseny folyamán nyolc alkalommal javította meg súlycsoportja felnőtt országos csúcsait – értékelte a teljesítményét Bálint Csaba, a klubedzője. – Szakításban kétszer, lökésben háromszor, valamint az összetett csúcsokat is háromszor írta át. Cintiának sűrű volt az októbere és sűrű lesz a novembere is, hiszen a világbajnokság és Európa-bajnokság után a következő megmérettetés a hónap végén a felnőtt országos bajnokság lesz – tette hozzá az edző.