Győzött és továbbra is vezeti a tabellát az Arany Bácska

A négy forduló után a 4. helyen álló KSE Balástya volt a vendége az Arany Bácskának, amely az előző fordulóban 4-4-es, értékes döntetlent érte el Gyulán, a csoport egyik rangadóján.

Az Arany Bácska csapata

Fotó: Széll Zoltán

Remekül kezdett a Balástya, Kis Liliána révén a vezetést is megszerezte, 0-1. Az állás az első félidőben már nem is változott. A második játékrész elején aztán hamar megfordították az állást a hazaiak, kilenc perc alatt a maguk javára fordították a mérkőzést. Az 50. percben Szaniszló Nikoletta egyenlített, majd öt percre rá Patocskai Rita a hazaiak vezető gólját is megszerezte, majd az 59. percben büntetőből beállította a 3-1-es végeredményt.

Ezzel a győzelemmel továbbra is három pont előnnyel éllovas az Arany Bácska.

Arany Bácska-KSE Balástya 3-1 (0-1)

Jánoshalma, vezette: Béleczki László (Sebők András).

Arany Bácska: Balázs T. – Illés, Herczeg, Kollár, Patocskai, Sághy, Molnár, Sebők, Szaniszló. Vezetőedző: Szabó Kornél.

Balástya: Urbán – Deák, Balázs N., Van der Duim Demi, Kis L., Van der Duim Luna, Király, Gál, Polgár. Technikai vezető: Fodor Tamás.

Gól: Szaniszló az 50., Patocskai az 55., az 59. illetve Kis L. a 13. percben.

Az Arany Bácska a következő fordulóban a Csanytelek vendége lesz, szombaton, tíz órai kezdettel.