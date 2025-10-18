október 18., szombat

Judo

1 órája

A bajai Andrási Márton 7. lett a mexikói Grand Prix-n

Címkék#Mogyi Bajai Judo Club#verseny#judo#cselgáncs

Ezen a hétvégén rendezték a mexikói Guadalajarában a cselgáncs Grand Prix-t. A viadalon részt vett Andrási Márton is, a Mogyi Bajai Judo Club versenyzője. Andrási a 7. helyet szerezte meg.

Vincze Miklós

Négy kontinens harminchárom országából összesen 231 versenyző nevezett a Guadalajarában megrendezett cselgáncs mexikói Grand Prix-re. A hölgyek mezőnyében 89, a férfiak mezőnyébe 142 judoka szállt versenybe a minél jobb eredményért. Andrási Márton, a Mogyi Bajai Judo Club versenyzője a 60 kilogrammos súlycsoportban igyekezett minél jobb eredményt elérni. Elszántsága, küzdeni tudása ezúttal a 7. hely megszerzéséhez volt elég.

Andrási Márton, a Mogyi Bajai Judo Club cselgáncsozója
Andrási Márton, a Mogyi Bajai Judo Club cselgáncsozója
Forrás: International Judo Federation

Andrási Márton a 7. helyen végzett

– Sajnos nem indult számára jól a verseny, hiszen Andrási Márton egy kisebb betegséget szedett össze éppen a Grand Prix előtt, már Mexikóban – nyilatkozta az edzője, Radics Attila. – Ennek ellenére nem adta fel. Kiemeltként erőnyerőként kezdett, majd az első mérkőzésén mexikói ellenfelét, Arath Juarezt egy szép ipponnal legyőzte. A legjobb négy közé jutásért is jól küzdött a brazil ellenfele, Michel Augusto ellen. Ezen a mérkőzésen azonban már érezhető volt a betegség jele, így a mérkőzést ha minimális különbséggel is, de elveszítette. A vigaszágon egy kubai ellenfele lett volna, de arra a viadalra sajnos már nem tudott kiállni. Ezzel együtt büszkék vagyunk rá, és óriási dicséretet érdemel, hiszen a nem ideális egészségi állapota ellenére is képes volt pontszerző helyen végezni – mondta Radics Attila, a Mogyi Bajai Judo Club vezetőedzője.

