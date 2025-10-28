október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Judo

2 órája

Andrási Márton német csapatbajnoki arannyal lett gazdagabb

Címkék#Mogyi Bajai Judo Club#Andrási Márton#cselgáncs

A hétvégén rendezték Németországban, Wuppertalban a Német Bundesliga csapatbajnoki döntőt. Az UJK Potsdam csapatának a tagjaként Andrási Márton is aranyérmet szerzett.

Vincze Miklós

Vasárnap rendezték meg a németországi cselgáncs csapatbajnoki négyes döntőt. A viadalt a két magyar versenyzőt, Andrási Mártont és Tóth Krisztiánt is a soraiban tudó UJK Postdam csapata győzedelmeskedett. Andrási Márton a 60 kilogrammos súlycsoportban indult.

Andrási Márton és Tóth Krisztián,
Andrási Márton és Tóth Krisztián, a Potsdam két magyar légiósa
Forrás: UJK Potsdam

– Aligha lep meg bárkit is, hogy kiváló szervezés mellett, és izgalmas mérkőzéseket követően győzött a Potsdam legénysége, amelyben Andrási Márton légiósként szerepel – értékelte az eredményt Radics Attila, a Mogyi Bajai Judo Club, Andrási Márton anyaegyesületének a vezetőedzője. – Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egyesületünk is részese lehetett a német csapatbajnoki döntőnek – mondta Radics Attila.

A Sugó-parti cselgáncs klubban egyébként egy szépen csillogó bronzéremnek is örülhettek a hétvégén. 

– Egyesületünk versenyzője, Dzapku Ármin az UTE csapatát erősítette kölcsönversenyzőként a hétvégén, nehézsúlyban, azaz+100 kilogrammos súlycsoportban az olaszországi Alghero-ban vasárnap rendezett csapatversenyen, amelyen az UTE a bronzérmet szerezte meg. Dzapku Ármin is szép győzelmekkel járult hozzá az UTE harmadik helyéhez – mondta Radics Attila. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu