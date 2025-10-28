Andrási Márton német csapatbajnoki arannyal lett gazdagabb

Vasárnap rendezték meg a németországi cselgáncs csapatbajnoki négyes döntőt. A viadalt a két magyar versenyzőt, Andrási Mártont és Tóth Krisztiánt is a soraiban tudó UJK Postdam csapata győzedelmeskedett. Andrási Márton a 60 kilogrammos súlycsoportban indult.

Andrási Márton és Tóth Krisztián, a Potsdam két magyar légiósa

– Aligha lep meg bárkit is, hogy kiváló szervezés mellett, és izgalmas mérkőzéseket követően győzött a Potsdam legénysége, amelyben Andrási Márton légiósként szerepel – értékelte az eredményt Radics Attila, a Mogyi Bajai Judo Club, Andrási Márton anyaegyesületének a vezetőedzője. – Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egyesületünk is részese lehetett a német csapatbajnoki döntőnek – mondta Radics Attila.

A Sugó-parti cselgáncs klubban egyébként egy szépen csillogó bronzéremnek is örülhettek a hétvégén.

– Egyesületünk versenyzője, Dzapku Ármin az UTE csapatát erősítette kölcsönversenyzőként a hétvégén, nehézsúlyban, azaz+100 kilogrammos súlycsoportban az olaszországi Alghero-ban vasárnap rendezett csapatversenyen, amelyen az UTE a bronzérmet szerezte meg. Dzapku Ármin is szép győzelmekkel járult hozzá az UTE harmadik helyéhez – mondta Radics Attila.