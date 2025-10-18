Győzött az Akasztó és a Kunszállás

A vármegye kettő előző fordulójában mind a hat mérkőzés ex-déli, ex-északi meccsek találkozója volt, azaz csupa, az előző idény alapján északra sorolható csapat utazott déli ellenfelekhez. A 7. fordulóban ez megfordult, ezúttal hét, eredetileg a vármegye kettő Északi csoportjában sorolható csapat fogadott hat délit. Mind a két szombati mérkőzést az északi vendéglátó nyerte, az Akasztó és a Kunszállás.

Az Akasztó a Nemesnádudvart fogadta

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Győzött az Akasztó

A vármegyei első osztályból kiesett Akasztó FC a tavalyi déli bajnokot, a Nemesnádudvart fogadta hazai pályán. Az első félidőben nem esett gól, majd a második játékrész derekán Boldizsár Csaba a hazai csapatnak szerezte meg a vezetést, hogy aztán Kósa Bence a 89. percben bebiztosítsa a hazai győzelmet.

Balogh Zoltán, a Kunszállás játékosa (labdával) klasszikus mesterhármast szerzett

Fotó: Szentirmay Tamás / Archív-felvétel

Nem túlságosan bő kerettel, mindössze egy cserébe, és a soraiban főként fiatalokkal tudott csak elutazni az idei őszön megtáltosodni látszó Kunszálláshoz az egyelőre pont nélkül sereghajtó Bácska SE Vaskút. Egy táltost fölvonultatott a hazai gárda, mégpedig Balogh Zoltánt, ugyanis az ő mesterhármasával nyitott a Kunszállás. A huszonkét éves játékos a 40., az 52. és az 57. percben volt eredményes. Somogyi Szilveszter növelte négyre a hazai előnyt, Hegyi Bertold góljával lett 5-0 az állás, a végeredményt ifjabb Vincze Nándor állította be a 76. percben.



