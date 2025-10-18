október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

41 perce

Győzött az Akasztó és a Kunszállás

Címkék#vármegye II.#labdarúgás#mérkőzés

Ezen a hétvégén a 7. fordulót rendezik meg a vármegyei másodosztályú bajnokságban. Szombaton két mérkőzést vívtak meg. Mind a két meccset a hazai gárda nyerte, az Akasztó illetve a Kunszállás.

Vincze Miklós

A vármegye kettő előző fordulójában mind a hat mérkőzés ex-déli, ex-északi meccsek találkozója volt, azaz csupa, az előző idény alapján északra sorolható csapat utazott déli ellenfelekhez. A 7. fordulóban ez megfordult, ezúttal hét, eredetileg a vármegye kettő Északi csoportjában sorolható csapat fogadott hat délit. Mind a két szombati mérkőzést az északi vendéglátó nyerte, az Akasztó és a Kunszállás.

az akasztó is játszott a hétvégén
Az Akasztó a Nemesnádudvart fogadta
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Győzött az Akasztó

A vármegyei első osztályból kiesett Akasztó FC a tavalyi déli bajnokot, a Nemesnádudvart fogadta hazai pályán. Az első félidőben nem esett gól, majd a második játékrész derekán Boldizsár Csaba a hazai csapatnak szerezte meg a vezetést, hogy aztán Kósa Bence a 89. percben bebiztosítsa a hazai győzelmet.

Balogh Zoltán, a Kunszállás játékosa
Balogh Zoltán, a Kunszállás játékosa (labdával) klasszikus mesterhármast szerzett
Fotó: Szentirmay Tamás / Archív-felvétel

Nem túlságosan bő kerettel, mindössze egy cserébe, és a soraiban főként fiatalokkal tudott csak elutazni az idei őszön megtáltosodni látszó Kunszálláshoz az egyelőre pont nélkül sereghajtó Bácska SE Vaskút. Egy táltost fölvonultatott a hazai gárda, mégpedig Balogh Zoltánt, ugyanis az ő mesterhármasával nyitott a Kunszállás. A huszonkét éves játékos a 40., az 52. és az 57. percben volt eredményes. Somogyi Szilveszter növelte négyre a hazai előnyt, Hegyi Bertold góljával lett 5-0 az állás, a végeredményt ifjabb Vincze Nándor állította be a 76. percben.


 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu