Reálisan szerepel a Csólyospálos újoncként

A Csólyospálos nyáron bajnokként jutott fel a vármegyei I. osztályba, ahol egyelőre 7 pontot szerzett, legutóbb a Jánoshalma ellen játszott 0-0-os döntetlent. Az újonc szépen veszi egyelőre az akadályokat, annak ellenére is, hogy gyakorlatilag egyetlen, ezen a szinten rutinosnak mondható játékosa sincs. Ábrahám-Furus Gergő fiatal csapata ezzel együtt nem kell szégyenkezzen.

Ábrahám-Furus Gergő szerint eddig kihozták magukból a maximumot

Fotó: Tóth Zsolt/Totya Fotó Facebook-oldala/archív-fotó

– Kell még nekünk is, de azt tudni kell rólunk, hogy nyáron ugyan bajnokként osztályt váltottunk, de nem erősítettünk. Egyetlen játékos érkezett, vele már ketten vannak a keretben, akiknek nagyjából 10 meccse van ebben az osztályban. Nincs meg a rutinunk vármegye I-es szinten egyáltalán, de mi eleve egy inkább megye hármas múltú egyesület vagyunk, a 76 évünk alatt ez az első idényünk a mostani osztályunkban. Nagyon újoncok vagyunk tehát egyesületként és a játékosok is. Mindemellett nagyon fiatal a csapat, nekik mindenképpen idő kell még – mondta Ábrahám-Furus Gergő.

Ábrahám-Furus Gergő szerint eddig ebben ennyi volt

Ennek ellenére már 7 pontja van a Csólyospálosnak, ami ellensúlyozza azt a tényt is, hogy időnként nagyobb pofonokba is beleszaladt már a csapat.

– Kettős érzések vannak bennem. Két nagyobb különbségű vereséget is elszenvedtünk már ebben az idényben, tíz feletti gólszámmal, de ennek ellenére pozitívak vagyunk. Reálisan két meccsünk volt, ahol lehetett győzelmi esélyekről beszélni, a KLC és a Bácsalmás ellen, ezeket megnyertük. Ehhez jött a Jánoshalma elleni 0-0 után egy pont, szerintem nagy csoda kellett volna ahhoz, hogy ennél több legyen mostanra. A két nagy vereség rondítja el a képet, de arra viszont nagyon büszke vagyok, hogy rögtön azok után, hogy 14 gólt kaptunk Tiszakécskén, jött a Jánoshalma elleni bravúr. Kevesen számítottak rá szerintem, hogy egyből megrázzuk magunkat egy ilyen pofon után – tette hozzá Ábrahám-Furus Gergő.

Élcsapathoz látogat vasárnap a Csólyospálos, a jó formában lévő Kecskeméti TE II. vendége lesz Kecskeméten az újonc. Nem a vendégek lesznek a mérkőzés esélyesei, de ez is egy jó alkalom lesz arra, hogy tapasztalatot gyűjtsenek.