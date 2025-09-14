A japán mester lánya is ott volt az Eisberg Kiskun Kupán – fotók

A küzdősportok szerelmesei már megszokhatták, hogy a kiskunfélegyházi egyesület minden évben olyan versenyt rendez számukra, ahol nemcsak tudásukat, hanem erejüket is összemérhetik. Most szombaton, a Városi Sportcsarnokban tartották meg az ötödik Eisberg Kiskun Kupát a Kyokushin karate sportágban. A találkozón több mint kétszáz, különböző korú versenyző vett részt. Mindkét nem – a nők és a férfiak – képviseltette magát. Először a formagyakorlatokat láthatták az érdeklődők, majd a küzdelmek következtek.

Különleges díszvendég érkezett a félegyházi karateversenyre

Fotó: Szentirmay Tamás

Több évtizedes múltra tekint vissza félegyházi karateoktatás

A Városi Sportcsarnokban a Kiskunfélegyházi Fúvószenekar tagjainak zenéjére vonultak be a versenyzők. Először Kuristina Oyama köszöntötte őket, aki elmondta, hogy édesapja indította útjára a karaténak ezt az ágát – mégpedig úgy, hogy először csak a szomszédságában élő gyerekeket tanította. Később folyamatosan azon dolgozott, hogy minél több emberhez eljusson ez a sportág. Sok gyerek kérte tőle, hogy tanítsa meg őket is, mert erősek akartak lenni. Ez a harci stílus Magyarországra is eljutott. Sósai Maszutacu Ójama 1994-ben hunyt el, de addigra már több mint tizenkétmillió tagja volt a Kyokushin karaténak. A mester által ebbe a sportágba fektetett munka Magyarországra is átöröklődött – mondta Kuristina Oyama. Azt kívánta, hogy ez a verseny minden induló számára felejthetetlen élmény legyen.

– Ezen a napon, ezzel a rendezvénnyel Kiskunfélegyháza beírta magát abba a körbe, amelyről elmondhatjuk, hogy a városban élő karateélet nemcsak létezik, de kiemelkedő is. Bár az Eisberg Kupa még csak öt éves, a karate oktatása Kiskunfélegyházán már több évtizedes múltra tekint vissza. Ezzel a versennyel be lehet bizonyítani, hogy a kiskunfélegyházi fiatalok erősek, bátrak, és minden olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amely ahhoz szükséges, hogy a sportág kiemelkedő alakjaivá váljanak a jövőben – mondta Balla László, majd hozzátette: – Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen szintű versenyt rendezhetünk. Bízom benne, hogy még hosszú ideig megrendezhetjük az Eisberg Kupát. A 240 fős részvétel is azt bizonyítja, hogy jó ez a verseny, amelyre külföldről is érkeztek sportolók.