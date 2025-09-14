szeptember 14., vasárnap

Karate

A japán mester lánya is ott volt az Eisberg Kiskun Kupán – fotók

Címkék#verseny#karateverseny#karate

Ötödik alkalommal rendezték meg Kiskunfélegyházán az Eisberg Kiskun Kyokushin Karate Kupát. A versenyre nemcsak Magyarországról, hanem Horvátországból és Szlovákiából is érkeztek sportolók. Ott volt a Kyokushin karate japán megteremtőjének lánya, Kuristina Oyama, valamint unokája, Akira Oyama is.

Szentirmay Tamás

A küzdősportok szerelmesei már megszokhatták, hogy a kiskunfélegyházi egyesület minden évben olyan versenyt rendez számukra, ahol nemcsak tudásukat, hanem erejüket is összemérhetik. Most szombaton, a Városi Sportcsarnokban tartották meg az ötödik Eisberg Kiskun Kupát a Kyokushin karate sportágban. A találkozón több mint kétszáz, különböző korú versenyző vett részt. Mindkét nem – a nők és a férfiak – képviseltette magát. Először a formagyakorlatokat láthatták az érdeklődők, majd a küzdelmek következtek.

a félegyházi versenyen Kyokushin karate japán megteremtőjének lánya, Kuristina Oyama, valamint unokája, Akira Oyama
Különleges díszvendég érkezett a félegyházi karateversenyre
Fotó: Szentirmay Tamás

Több évtizedes múltra tekint vissza  félegyházi karateoktatás

A Városi Sportcsarnokban a Kiskunfélegyházi Fúvószenekar tagjainak zenéjére vonultak be a versenyzők. Először Kuristina Oyama köszöntötte őket, aki elmondta, hogy édesapja indította útjára a karaténak ezt az ágát – mégpedig úgy, hogy először csak a szomszédságában élő gyerekeket tanította. Később folyamatosan azon dolgozott, hogy minél több emberhez eljusson ez a sportág. Sok gyerek kérte tőle, hogy tanítsa meg őket is, mert erősek akartak lenni. Ez a harci stílus Magyarországra is eljutott. Sósai Maszutacu Ójama 1994-ben hunyt el, de addigra már több mint tizenkétmillió tagja volt a Kyokushin karaténak. A mester által ebbe a sportágba fektetett munka Magyarországra is átöröklődött – mondta Kuristina Oyama. Azt kívánta, hogy ez a verseny minden induló számára felejthetetlen élmény legyen.

– Ezen a napon, ezzel a rendezvénnyel Kiskunfélegyháza beírta magát abba a körbe, amelyről elmondhatjuk, hogy a városban élő karateélet nemcsak létezik, de kiemelkedő is. Bár az Eisberg Kupa még csak öt éves, a karate oktatása Kiskunfélegyházán már több évtizedes múltra tekint vissza. Ezzel a versennyel be lehet bizonyítani, hogy a kiskunfélegyházi fiatalok erősek, bátrak, és minden olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amely ahhoz szükséges, hogy a sportág kiemelkedő alakjaivá váljanak a jövőben – mondta Balla László, majd hozzátette: – Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen szintű versenyt rendezhetünk. Bízom benne, hogy még hosszú ideig megrendezhetjük az Eisberg Kupát. A 240 fős részvétel is azt bizonyítja, hogy jó ez a verseny, amelyre külföldről is érkeztek sportolók.

A félegyházi Eisberg Kiskun Kupa

Fotók: Szentirmay Tamás

Különleges díszvendég a félegyházi versenyen

Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a város mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa ezt a sportágat. Azt szeretnék, hogy a karatét szerető emberek száma tovább növekedjen, és a sportág fejlődjön. Ígéretet tett arra, hogy a következő évben ismét megrendezik az Eisberg Kupát.

– Erre a versenyre mi hívtuk meg Kuristina Oyamát, de mi is most találkoztunk vele először – mondta Horváth Lajos, az Egyesült Küzdősport és Harcművészeti Szövetség elnöke. – Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadta a meghívásunkat. A fiát, Akira Oyamát is meghívtuk, aki szintén elfogadta a meghívásunkat. Mindketten mindennel elégedettek voltak, nagyon tetszett nekik a hozzáállásunk. Bízunk abban, hogy ez a találkozás egy hosszú, gyümölcsöző kapcsolat kezdete lehet – tette hozzá Horváth Lajos.

Kezdők és haladók is nevezetek

A versenyen kezdők és haladók is indulhattak, mindkét csoportban volt formagyakorlat és küzdelem is. A verseny inkább a kezdőkre volt kihegyezve, nekik szerettek volna olyan lehetőséget biztosítani, amely révén első lépésként megmérettethetik magukat. A kezdők között természetesen nemcsak gyerekek, hanem felnőttek is voltak.

– Szeretnénk a következő évben is megrendezni ezt a versenyt, mert ez a csarnok kedvező számunkra, mivel elég nagy a mérete. Tavaly ennél is nagyobb létszámú versenyző érkezett, és bízunk abban, hogy jövőre is hasonlóan népes mezőnyt tudunk fogadni – mondta Horváth Lajos.

 

 

