A Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága a sorsolásnál figyelembe vette a földrajzi adottságokat. Az alsóbb osztályú csapatok annyi előnyt élveznek, hogy hazai pályán fogadhatják a magasabb osztályú ellenfeleket, így a tizennégy vármegye egyes gárda mind idegenben kezd. Amennyiben a kupamérkőzés a rendes játékidő leteltével döntetlenre áll, büntetőpárbajban döntik el, hogy ki lesz a továbbjutó.

Foghíjas lesz a vármegyei kupa programja

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A vármegyei kupa 2. fordulójának a párosítása:

Miklósi GYFE (II.)-Harta SE (I.), Solti FC (III.)-Akasztó FC (II.), Izsáki Építő SE (III.)-Dunavecsei SE (III.), Kunszállás SE (II.)-SC Hírös-Ép (I.), Nyárlőrinci LSC (II.)-Katonatelepi SE (III.), Pálmonostora SE (III.)-Soltvadkerti TE Soltút (I.), Bócsa-Market Bócsai SE (III.)-Kiskunfélegyháza (I.), Hajós FC (III.)-Anda Kalocsa FC (I.), Uszód KSE (III.)-Kiskőrösi LC (I.), Dusnok KSE (II.)-Kecel FC (I.), Dunaszentbenedek (III.)-Dunapataji KSE (III.), BSE Vaskút (II.)-Bácsalmási PVSE (I.), Érsekcsanádi KSKE (III.)-Bajai LC (I.), Nemesnádudvari KSE (II.)-Dunagyöngye SK (II.), Madarasi SE (III.)-Csólyospálos (I.), Kelebia SE (III.)-Mélykúti SE (II.), Erőnyerő: Hercegszántói FC (III.).

Ezek a mérkőzések már biztosan elmaradnak:

Ladánybenei LC (III.)-Kecskeméti LC (I.), Ballószögi FK (III.)-Lajosmizsei VLC (I.), Kerekegyházi SE (II.)-Lakiteleki TE (II.), Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE (III.)-Kunfehértó (II.), Garai KSE (III.)-Kunbajai SE (I.), Felsőszentiváni SK (III.)-Jánoshalmi SE (I.).