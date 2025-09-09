szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Foghíjas lesz a vármegyei kupa programja

Címkék#vármegyei kupa#labdarúgás#sorsolás

A vármegyei kupa második körében eredetileg huszonkét helyszínen tizennégy vármegye egyes, tizenkét vármegye kettes és tizennyolc vármegye hármas csapat futott volna ki a pályára szerdán, (a Hercegszántó már továbbjutott a harmadik fordulóba erőnyerőként), ám úgy fest, hogy hat mérkőzés már biztosan elmarad.

Vincze Miklós

A Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága a sorsolásnál figyelembe vette a földrajzi adottságokat. Az alsóbb osztályú csapatok annyi előnyt élveznek, hogy hazai pályán fogadhatják a magasabb osztályú ellenfeleket, így a tizennégy vármegye egyes gárda mind idegenben kezd. Amennyiben a kupamérkőzés a rendes játékidő leteltével döntetlenre áll, büntetőpárbajban döntik el, hogy ki lesz a továbbjutó.

vármegyei kupa, második forduló,
Foghíjas lesz a vármegyei kupa programja
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A vármegyei kupa 2. fordulójának a párosítása:

Miklósi GYFE (II.)-Harta SE (I.), Solti FC (III.)-Akasztó FC (II.), Izsáki Építő SE (III.)-Dunavecsei SE (III.), Kunszállás SE (II.)-SC Hírös-Ép (I.), Nyárlőrinci LSC (II.)-Katonatelepi SE (III.), Pálmonostora SE (III.)-Soltvadkerti TE Soltút (I.), Bócsa-Market Bócsai SE (III.)-Kiskunfélegyháza (I.), Hajós FC (III.)-Anda Kalocsa FC (I.), Uszód KSE (III.)-Kiskőrösi LC (I.), Dusnok KSE (II.)-Kecel FC (I.), Dunaszentbenedek (III.)-Dunapataji KSE (III.), BSE Vaskút (II.)-Bácsalmási PVSE (I.), Érsekcsanádi KSKE (III.)-Bajai LC (I.), Nemesnádudvari KSE (II.)-Dunagyöngye SK (II.), Madarasi SE (III.)-Csólyospálos (I.), Kelebia SE (III.)-Mélykúti SE (II.), Erőnyerő: Hercegszántói FC (III.).

Ezek a mérkőzések már biztosan elmaradnak:

Ladánybenei LC (III.)-Kecskeméti LC (I.), Ballószögi FK (III.)-Lajosmizsei VLC (I.), Kerekegyházi SE (II.)-Lakiteleki TE (II.), Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE (III.)-Kunfehértó (II.), Garai KSE (III.)-Kunbajai SE (I.), Felsőszentiváni SK (III.)-Jánoshalmi SE (I.). 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu