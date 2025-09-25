szeptember 25., csütörtök

Labdarúgás

A kupában bejutott a legjobb 12 közé a Pálmonostora

Szerdán rendezték meg a vármegyei kupa 3. fordulóját. Több helyen bejött a papírforma, néhány mérkőzésen – Dunapatajon, Bócsán, Kerekegyházán - közel állt a meglepetéshez a kiscsapat, de végül csak a vármegye hármas Pálmonostora tudott magasabb osztályú ellenfelet búcsúztatni a vármegyei kupa fordulójában.

Vincze Miklós

A vármegyei kupa első két köre után nyolc vármegye hármas, öt vármegye kettes és tíz vármegye egyes klub maradt állva. A szerdai kupanapot követően kialakult a legjobb tizenkét csapat mezőnye. A harmadik körben érdekelt tíz vármegye egyes csapat mind továbbjutott, és ott van még a legjobb tucatban a vármegye kettes Dunagyöngye SK (ők erőnyerőként abszolválták a második kört) és a vármegye hármas Pálmonostora, utóbbi a második ligás Kunszállást búcsúztatta – magabiztos, 4-0-ás győzelemmel. Szoros meccset tudott vívni a vendégével a vármegye hármas Dunapataj, a vármegye hármas Bócsa és a vármegye kettes Kerekegyháza a Kecel, az Akasztó és a Kecskeméti LC vendéglátójaként.

Vármegyei kupa: a harmadik fordulót rendezték
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Eredmények: Dunapataji KSE (III.)–Kecel FC (I.) 0-2, Anda Kalocsa FC (I.)–Kiskőrösi LC (I.) 3-0, Bócsa–Market Bócsai SE (III.)–Akasztó FC (II.) 2-3, Kerekegyházi SE (II.)–Kecskeméti LC (I.) 1-2, Pálmonostora SE (III.)–Kunszállás SE (II.) 4-0, Kunfehértó KSE (III.)–Csólyospálos (I.) 0-4, Kelebia SE (III.)–Jánoshalmi SE (I.) 0-9, Garai KSE (III.)–Bácsalmási PVSE (I.) 3-6. 

Erőnyerő: Dunagyöngye SK (II.).

Elmaradt az Izsáki Építő SE (III.)–Harta SE (I.), a Nyárlőrinci LSC (II.)–Lajosmizsei VLC (I.) és a Hercegszántói FC (III.)–Bajai LC (I.) találkozó, mindhárom esetben az alsóbb osztályú fél nem tudott kiállni.

