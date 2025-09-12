2 órája
Kisorsolták a vármegyei kupa harmadik körét
A Magyar Labdarúgó-szövetség Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága elkészítette a Bács-Kiskun vármegyei kupa harmadik fordulójának a sorsolását. A következő kupaszerdát szeptember 24-én, szerdán rendezik meg.
Ezen a héten, szerdán rendezték meg a vármegyei kupa második fordulóját, amelyben kialakult a legjobb huszonhárom mezőnye. A vármegyei igazgatóság nem tétlenkedett, már el is készítette a következő, szeptember 24-én esedékes forduló sorsolását.
Ami a mezőny összetételét illeti, a kupában még nyolc vármegye hármas, öt vármegye kettes és tíz vármegye egyes klub van versenyben. A Dunagyöngye SK erőnyerő, így már biztosan a 4. fordulóban folytatja. A vármegye hármas csapatok vármegyei első osztályú ellenfelet fogadnak hazai pályán, kivéve a Pálmonostorát, amely a vármegye kettes Kunszállást fogadja.
A kupafordulót szeptember 24-én rendezik, szerdai napon, a mérkőzések egységesen 16 órakor kezdődnek.
A vármegyei kupa párosítása:
Izsáki Építő SE (III.)-Harta SE (I.),
Dunapataji KSE (III.)-Kecel FC (I.),
Anda Kalocsa FC (I.)-Kiskőrösi LC (I.),
Bócsa-Martket Bócsai SE (III.)-Akasztó FC (II.),
Kerekegyházi SE (II.)-Kecskeméti LC (I.),
Pálmonostora SE (III.)-Kunszállás SE (II.),
Nyárlőrinci LSC (II.)-Lajosmizsei VLC (I.),
Kunfehértó KSE (III.)-Csólyospálos (I.),
Kelebia SE (III.)-Jánoshalmi SE (I.),
Hercegszántói FC (III.)-Bajai LC (I.),
Garai KSE (III.)-Bácsalmási PVSE (I.),
Erőnyerő: Dunagyöngye SK (II.)
