Labdarúgás

2 órája

Kisorsolták a vármegyei kupa harmadik körét

Címkék#vármegyei kupa#labdarúgás#sorsolás

A Magyar Labdarúgó-szövetség Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága elkészítette a Bács-Kiskun vármegyei kupa harmadik fordulójának a sorsolását. A következő kupaszerdát szeptember 24-én, szerdán rendezik meg.

Vincze Miklós

Ezen a héten, szerdán rendezték meg a vármegyei kupa második fordulóját, amelyben kialakult a legjobb huszonhárom mezőnye. A vármegyei igazgatóság nem tétlenkedett, már el is készítette a következő, szeptember 24-én esedékes forduló sorsolását.

vármegyei kupa forduló, sorsolták a harmadik fordulót,
A Kunszállás játékosa, Kiss Szabolcs (piros mezben) két góljával döntő szerepet játszott csapatának az SC Hírös-Ép elleni vármegyei kupasikerében, a 2.fordulóban.
Fotó: Szentiray Tamás

Ami a mezőny összetételét illeti, a kupában még nyolc vármegye hármas, öt vármegye kettes és tíz vármegye egyes klub van versenyben. A Dunagyöngye SK erőnyerő, így már biztosan a 4. fordulóban folytatja. A vármegye hármas csapatok vármegyei első osztályú ellenfelet fogadnak hazai pályán, kivéve a Pálmonostorát, amely a vármegye kettes Kunszállást fogadja.

A kupafordulót szeptember 24-én rendezik, szerdai napon, a mérkőzések egységesen 16 órakor kezdődnek.

A vármegyei kupa párosítása:

Izsáki Építő SE (III.)-Harta SE (I.), 

Dunapataji KSE (III.)-Kecel FC (I.), 

Anda Kalocsa FC (I.)-Kiskőrösi LC (I.), 

Bócsa-Martket Bócsai SE (III.)-Akasztó FC (II.), 

Kerekegyházi SE (II.)-Kecskeméti LC (I.), 

Pálmonostora SE (III.)-Kunszállás SE (II.), 

Nyárlőrinci LSC (II.)-Lajosmizsei VLC (I.), 

Kunfehértó KSE (III.)-Csólyospálos (I.), 

Kelebia SE (III.)-Jánoshalmi SE (I.), 

Hercegszántói FC (III.)-Bajai LC (I.), 

Garai KSE (III.)-Bácsalmási PVSE (I.), 

Erőnyerő: Dunagyöngye SK (II.)

 

