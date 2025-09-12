Kisorsolták a vármegyei kupa harmadik körét

Ezen a héten, szerdán rendezték meg a vármegyei kupa második fordulóját, amelyben kialakult a legjobb huszonhárom mezőnye. A vármegyei igazgatóság nem tétlenkedett, már el is készítette a következő, szeptember 24-én esedékes forduló sorsolását.

A Kunszállás játékosa, Kiss Szabolcs (piros mezben) két góljával döntő szerepet játszott csapatának az SC Hírös-Ép elleni vármegyei kupasikerében, a 2.fordulóban.

Fotó: Szentiray Tamás

Ami a mezőny összetételét illeti, a kupában még nyolc vármegye hármas, öt vármegye kettes és tíz vármegye egyes klub van versenyben. A Dunagyöngye SK erőnyerő, így már biztosan a 4. fordulóban folytatja. A vármegye hármas csapatok vármegyei első osztályú ellenfelet fogadnak hazai pályán, kivéve a Pálmonostorát, amely a vármegye kettes Kunszállást fogadja.

A kupafordulót szeptember 24-én rendezik, szerdai napon, a mérkőzések egységesen 16 órakor kezdődnek.

A vármegyei kupa párosítása:

Izsáki Építő SE (III.)-Harta SE (I.),

Dunapataji KSE (III.)-Kecel FC (I.),

Anda Kalocsa FC (I.)-Kiskőrösi LC (I.),

Bócsa-Martket Bócsai SE (III.)-Akasztó FC (II.),

Kerekegyházi SE (II.)-Kecskeméti LC (I.),

Pálmonostora SE (III.)-Kunszállás SE (II.),

Nyárlőrinci LSC (II.)-Lajosmizsei VLC (I.),

Kunfehértó KSE (III.)-Csólyospálos (I.),

Kelebia SE (III.)-Jánoshalmi SE (I.),

Hercegszántói FC (III.)-Bajai LC (I.),

Garai KSE (III.)-Bácsalmási PVSE (I.),

Erőnyerő: Dunagyöngye SK (II.)