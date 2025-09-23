Szerdán rendezik a vármegyei kupa 3. fordulóját

Szerdán rendezik meg a vármegyei kupa 3. fordulóját. A kupasorozatban még nyolc vármegye hármas, öt vármegye kettes és tíz vármegye egyes klub maradt versenyben az első kör után. A mérkőzések egységesen 16 órakor kezdődnek, amennyiben a rendes játékidő lefújásakor döntetlenre áll egy mérkőzés, büntetőpárbajban dől el a továbbjutás sorsa.

Mielőtt valaki meccsre indulnak, érdemes meggyőződni arról, hogy biztosan lejátsszák-e a mérkőzést. Három találkozó már biztosan elmarad, jellemzően az alsóbb osztályban szereplő hazai csapat nem tud kiállni a szerdai időpont miatt.

A vármegyei kupa párosítása:

Dunapataji KSE (III.)–Kecel FC (I.), Anda Kalocsa FC (I.)–Kiskőrösi LC (I.), Bócsa–Market Bócsai SE (III.)–Akasztó FC (II.), Kerekegyházi SE (II.)–Kecskeméti LC (I.), Pálmonostora SE (III.)–Kunszállás SE (II.), Kunfehértó KSE (III.)–Csólyospálos (I.), Kelebia SE (III.)–Jánoshalmi SE (I.), Garai KSE (III.)–Bácsalmási PVSE (I.),

Erőnyerő: Dunagyöngye SK (II.).

Elmarad az Izsáki Építő SE (III.)–Harta SE (I.), a Nyárlőrinci LSC (II.)–Lajosmizsei VLC (I.) és a Hercegszántói FC (III.)–Bajai LC (I.) találkozó.