Labdarúgás

3 órája

A vármegyei foci hétvégi programja

Címkék#vármegye I#program#labdarúgás

Ezen a hétvégén rendezik a vármegye egyben, a vármegye kettőben és a vármegye három Déli és Északi csoportjában a 4. fordulót. A vármegye három később rajtoló Közép és Nyugati csoportjában a 2. kör következik.

Vincze Miklós

A vármegyei bajnokság mellett a MOL Magyar Kupa fordulójában mérkőznek Bács-Kiskun Vármegyei csapatok.

vármegyei bajnokság, MOL Magyar Kupa forduló, ,
Vármegyei bajnokság: A Kalocsa kapusa, Grausza Máté fogja a labdát a tiszakécskei rangadón
Fotó: Szentirmay Tamás

SZOMBAT, 15.00:

MOL Magyar Kupa: Salgótarjáni BTC-Tiszakécskei LC, Salgótarján, Szojka Ferenc Stadion.

SZOMBAT 16.30:

Vármegye I.: Csólyospálos-Soltvadkerti TE Soltút, SC Hírös-Ép Egyesület-Bácsalmási PVSE, Harta SE-Lajosmizsei VLC, Kecskeméti LC-Tiszakécskei LC II., Kiskunfélegyháza-Kiskőrösi LC.

Vármegye II., 16.30: Akasztó FC-Nyárlőrinci LSC, Kunszállás SE-Kunfehértó KSE.

Vármegye III., Déli csoport: Kisszállási SC-Madarasi SE, Érsekcsanád-enderes SE Bátmonostor, BEKO FC Dávod-Tataháza SE.

Vármegye III., Északi csoport: Jakabszállás KSE-Helvéciai SE (16.00), Vasutas SK-SC Hírös-Ép Egyesület II.,, Ballószögi FK-Tiszaalpári SE, Fülöpjakab SE-Szabadszállás VSE, Izsáki Építő SE-Fülöpszállási SE.

Vármegye III., Közép csoport: Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kiskunmajsa FC, Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Balotaszállási FC, Kiskunhalasi FC-Kiskőrösi LC II..

Vármegye III., Nyugati csoport: Dunavecsei SE-Szentmárton SE, Fajsz SE-Dunapataji KSE, Dunaegyháza SE-Szakmári KSE, Uszód KSE-Bátyai SE, Solti FC-Harta SE II., Dunaszentbenedek KSE-Főnix SE Foktő.

VASÁRNAP, 16.15:

MOL Magyar Kupa: Kecskeméti TE-Újpest FC, Kecskeméti Széktói Stadion.

VASÁRNAP, 16.30:

Vármegye I.: Anda Kalocsa FC-Jánoshalmi SE, Kecel FC-Kecskeméti TE II., Bajai LC-Kunbajai SE.

Vármegye II.: Dusnok KSE-Dunagyöngye SK (15.00), Nemesnádudvari KSE-Mélykúti SE, Lakiteleki TE-Kerekegyházi SE.

Vármegye III., Déli csoport: Bácsbokodi SK-Garai KSE (16.00), Tompai SE-Kelebia SE, Hercegszántói FC-Bácsborsódi SK, Sükösd SC-Csátalja SE. 

Vármegye III., Északi csoport: Ladánybenei LC-TMSE Tiszaug, Kerekegyházi SE II.-Katonatelepi SE.

Vármegye III., Közép csoport: Császártöltési EFSK-Jászszentlászlói SE, Bócsa-Market Bócsai SE-Csólyospálos II..

Vármegye III., Nyugati csoport: Hajós FC-Apostag KSE.

A két, Bács-Kiskun vármegyei NB II.-es csapat, a Kecskeméti TE és a Tiszakécske ezen a hétvégén a Mol Magyar Kupában szerepel

 

 

