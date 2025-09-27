6 perce
Az éllovas Kécskét fogadja az SC Hírös-Ép
Ezen a hétvégén a 6. fordulót rendezik meg a vármegyei első osztályban, illetve a vármegye három Déli és Északi csoportjában. A vármegye kettőben, illetve a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában a 4. kör mérkőzései következnek.
A vármegyei első osztályban rangadót vív a 2. helyen álló SC Hírös-Ép és a bajnoki címvédő, a tabellán éllovas Tiszakécskei LC II. az előbbi csapat otthonában. A 3. helyen álló Kalocsa a Kiskőröst fogadja hazai pályán. A 2025/26-os idényben – miután három kecskeméti csapat szerepel a vármegye egyben – hat hírös városi derbit rendeznek. Az elsőt ezen a hétvégén, a mérkőzés külön érdekessége, hogy a Kecskeméti TE II. és a Kecskeméti LC először találkozik bajnoki mérkőzésen egymással. A vármegye kettő éllovasa, a Kerekegyháza a Dusnok vendége lesz, a 2. helyen álló Mélykút pedig a Kunszállást fogadja hazai pályán.
A vármegye kettő mellett vármegye három mérkőzéseket is játszanak
A vármegye három Déli csoportjának az éllovasa, az Érsekcsanád a Felsőszentiván vendége lesz. Az Északi csoport listavezetője, a Ladánybene hazai pályán fogadja a Szabadszállást. Északon a Bene mellett van még két százszázalékos csapat, de annyi vasárnapra már nem marad, ugyanis a hibátlan Izsák és a szintén hibátlan Pálmonostora egymással találkozik. A Közép csoportban az éllovas Csólyospálos II. szabadnapos, rajtuk kívül még két százszázalékos csapat van, a Soltvadkerti TE II. Vadkert FC és a Kecel FC II. Utóbbi két csapat egymással találkozik Vadkerten. A Nyugati csoport tabelláját vezető Harta II. a Dunaegyháza vendége lesz. Vívnak egy szomszédvári derbit is a Nyugati csoportban, a Dunavecse az Apostagot fogadja.
SZOMBAT, 16.00:
Vármegye I.: Bácsalmási PVSE-Soltvadkerti TE Soltút, Csólyospálos-Lajosmizsei VLC, SC Hírös-Ép Egyesület-Tiszakécskei LC II., Harta SE-Jánoshalmi SE, Kiskunfélegyháza-Bajai LC. 17.00: Kecskeméti LC-Kecskeméti TE II.
Vármegye II.: Kunfehértó KSE-Dunagyöngye SK, Bácska SE Vaskút-Nyárlőrinci LSC, Lakiteleki TE-Akasztó FC.
Vármegye III., Déli csoport: Felsőszentiván-Érsekcsanádi KSKE (14.00), Tompai SE-Bácsborsódi SK (15.00), Kelebia SE-Madarasi SE.
Vármegye III., Északi csoport: TMSE Tiszaug-SC Hírös-Ép Egyesület II., Vasutas SK-Tiszaalpári SE, Ladánybenei LC-Szabadszállás VSE, Ballószögi FK-Katonatelepi SE, Fülöpjakab SE-Jakabszállás KSE, Izsáki Építő SE-Pálmonostora SE.
Vármegye III., Közép csoport: Kiskunmajsa FC-Kiskunhalasi FC, Kiskőrösi LC II.-Jászszentlászlói SE, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kecel FC II., Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Bócsa-Market Bócsai SE.
Vármegye III., Nyugati csoport: Szentmárton SE-Dunaszentbenedek KSE, Dunavecsei SE-Apostag KSE, Fajsz SE-Szakmári KSE, Dunaegyháza SE-Harta SE II., Uszód KSE-Solti FC.
VASÁRNAP, 16.00
Vármegye I.: Anda Kalocsa FC-Kiskőrösi LC, Kecel FC-Kunbajai SE.
Vármegye II.: Dusnok KSE-Kerekegyházi SE (15.00), Mélykúti SE-Kunszállás SE, Nemesnádudvari KSE-Miklósi GYFE.
Vármegye III., Déli csoport: Hercegszántói FC-Garai KSE, Sükösd SC-Bajaszentistváni SK,, Bácsbokodi SK-Tataháza SE, BEKO FC Dávod-Kenderes SE Bátmonostor.
Vármegye III., Északi csoport: Kerekegyházi SE II.-Fülöpszállási SE.
Vármegye III., Közép csoport: Császártöltési EFSK-Balotaszállási FC.
Vármegye III., Nyugati csoport: Főnix SE Foktő-Dunapataji KSE, Hajós FC-Bátyai SE.
A vármegye I. állása
1. TISZAKÉCSKE II. 5 4 1 0 9-5 13
2. SC HÍRÖS-ÉP 5 4 0 1 12-5 12
3. KALOCSA 5 3 2 0 12-6 11
4. JÁNOSHALMA 5 3 1 1 15-5 10
5. KUNBAJA 5 3 1 1 14-6 10
6. HARTA 5 3 0 2 18-9 9
7. LAJOSMIZSE 5 3 0 2 11-11 9
8. BAJA 5 2 2 1 11-8 8
9. KECSKEMÉTI TE II. 5 2 2 1 7-6 8
10. SOLTVADKERT 5 2 1 2 12-7 7
11. CSÓLYOSPÁLOS 5 2 0 3 8-20 6
12. KECSKEMÉTI LC 5 1 0 4 7-9 3
13. KISKUNFÉLEGYHÁZA 5 1 0 4 4-12 3
14. KECEL 5 0 2 3 3-11 2
15. KISKŐRÖS 5 0 2 3 3-13 2
16. BÁCSALMÁS 5 0 0 5 2-15 0
A vármegye II. állása
1. KEREKEGYHÁZA 3 2 1 0 12-8 7
2. MÉLYKÚT 3 2 1 0 10-6 7
3. DUNAGYÖNGYE SK 3 1 2 0 6-3 5
4. NEMESNÁDUDVAR 3 1 2 0 5-2 5
5. KUNSZÁLLÁS 3 1 1 1 8-7 4
6. MIKLÓSI GYFE 2 1 1 0 3-2 4
7. AKASZTÓ 3 1 1 1 9-9 4
8. NYÁRLŐRINC 3 1 0 2 10-11 3
9. KUNFEHÉRTÓ 3 1 0 2 6-9 3
10. LAKITELEK 3 0 2 1 7-9 2
11. DUSNOK 3 0 1 2 4-8 1
12. VASKÚT 2 0 0 2 3-9 0
Vármegye III., Déli csoport
1. ÉRSEKCSANÁD 5 5 0 0 35-1 15
2. BÁCSBORSÓD 5 4 1 0 20-7 13
3. KELEBIA 5 4 1 0 11-3 13
4. TOMPA 5 4 0 1 11-4 12
5. GARA 5 3 0 2 29-12 9
6. BAJASZENTISTVÁN 4 3 0 1 16-3 9
7. DÁVOD 5 3 0 2 12-13 9
8. MADARAS 5 2 0 3 17-11 6
9. FELSŐSZENTIVÁN 4 2 0 2 12-9 6
10. HERCEGSZÁNTÓ 5 2 0 3 5-8 6
11. BÁCSBOKOD 5 2 0 3 9-18 6
12. SÜKÖSD 5 1 1 3 6-10 4
13. KISSZÁLLÁS 5 1 1 3 6-12 4
14. KENDERES SE 5 1 0 4 11-31 3
15. CSÁTALJA 5 0 0 5 4-15 0
16. TATAHÁZA 5 0 0 5 6-537 0
Vármegye III., Északi csoport
1. LADÁNYBENE 5 5 0 0 14-3 15
2. IZSÁKI ÉPÍTŐ 4 4 0 0 15-4 12
3. PÁLMONOSTORA 4 4 0 0 17-7 12
4. KATONATELEP 5 3 0 2 16-14 9
5. TISZAUG 5 3 0 2 14-13 9
6. TISZAALPÁR 5 2 1 2 21-13 7
7. VASUTAS SK 5 2 1 2 18-14 7
8. BALLÓSZÖG 5 2 1 2 11-14 7
9. HELVÉCIA 5 1 2 2 8-19 5
10. SC HÍRÖS-ÉP II. 4 1 1 2 5-5 4
11. KEREKEGYHÁZA II. 5 1 1 3 14-15 4
12. SZABADSZÁLLÁS 5 1 1 3 6-12 4
13. FÜLÖPJAKAB 5 1 0 4 14-23 3
14. FÜLÖPSZÁLLÁS 4 0 2 2 8-12 2
15. JAKABSZÁLLÁS 4 0 0 4 6-19 0
Vármegye III., Közép csoport
1. CSÓLYOSPÁLOS II. 3 3 0 0 12-4 9
2. SOLTVADKERT II. 3 3 0 0 11-4 9
3. KISKUNMAJSA 3 1 1 1 15-5 4
4. KISKŐRÖS II. 3 1 1 1 11-4 4
5. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 2 1 0 1 6-4 3
6. KECEL II. 1 1 0 0 3-1 3
7. BALOTASZÁLLÁS 2 1 0 1 4-4 3
8. KASKANTYÚ 3 1 0 2 6-9 3
9. BÓCSA 2 0 0 2 2-6 0
10. KISKUNHALAS 2 0 0 2 1-14 0
11. CSÁSZÁRTÖLTÉS 2 0 0 2 0-16 0
Vármegye III., Nyugati csoport
1. HARTA II. 3 3 0 0 17-2 9
2. DUNAVECSE 3 2 1 0 5-2 7
3. SZENTMÁRTON 3 2 0 1 13-2 6
4. SZAKMÁR 3 2 0 1 12-5 6
5. DUNAEGYHÁZA 3 2 0 1 12-11 6
6. BÁTYA 3 2 0 1 8-7 6
7. FAJSZ 3 2 0 1 9-11 6
8. FOKTŐ 3 1 1 1 5-7 4
9. HAJÓS 3 1 0 2 8-11 3
10. USZÓD 3 1 0 2 4-7 3
11. DUNAPATAJ 3 1 0 2 5-9 3
12. SOLT 2 0 0 2 2-9 0
13. DUNASZENTBENEDEK 2 0 0 2 2-10 0
14. APOSTAG 3 0 0 3 5-14 0
