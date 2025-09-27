Az éllovas Kécskét fogadja az SC Hírös-Ép

A vármegyei első osztályban rangadót vív a 2. helyen álló SC Hírös-Ép és a bajnoki címvédő, a tabellán éllovas Tiszakécskei LC II. az előbbi csapat otthonában. A 3. helyen álló Kalocsa a Kiskőröst fogadja hazai pályán. A 2025/26-os idényben – miután három kecskeméti csapat szerepel a vármegye egyben – hat hírös városi derbit rendeznek. Az elsőt ezen a hétvégén, a mérkőzés külön érdekessége, hogy a Kecskeméti TE II. és a Kecskeméti LC először találkozik bajnoki mérkőzésen egymással. A vármegye kettő éllovasa, a Kerekegyháza a Dusnok vendége lesz, a 2. helyen álló Mélykút pedig a Kunszállást fogadja hazai pályán.

Az előző fordulóban nagy meccset vívott egymással a Nyárlőrinc és a Lakitelek a vármegye kettőben

Fotó: Szentirmay Tamás

A vármegye kettő mellett vármegye három mérkőzéseket is játszanak

A vármegye három Déli csoportjának az éllovasa, az Érsekcsanád a Felsőszentiván vendége lesz. Az Északi csoport listavezetője, a Ladánybene hazai pályán fogadja a Szabadszállást. Északon a Bene mellett van még két százszázalékos csapat, de annyi vasárnapra már nem marad, ugyanis a hibátlan Izsák és a szintén hibátlan Pálmonostora egymással találkozik. A Közép csoportban az éllovas Csólyospálos II. szabadnapos, rajtuk kívül még két százszázalékos csapat van, a Soltvadkerti TE II. Vadkert FC és a Kecel FC II. Utóbbi két csapat egymással találkozik Vadkerten. A Nyugati csoport tabelláját vezető Harta II. a Dunaegyháza vendége lesz. Vívnak egy szomszédvári derbit is a Nyugati csoportban, a Dunavecse az Apostagot fogadja.

SZOMBAT, 16.00:

Vármegye I.: Bácsalmási PVSE-Soltvadkerti TE Soltút, Csólyospálos-Lajosmizsei VLC, SC Hírös-Ép Egyesület-Tiszakécskei LC II., Harta SE-Jánoshalmi SE, Kiskunfélegyháza-Bajai LC. 17.00: Kecskeméti LC-Kecskeméti TE II.

Vármegye II.: Kunfehértó KSE-Dunagyöngye SK, Bácska SE Vaskút-Nyárlőrinci LSC, Lakiteleki TE-Akasztó FC.

Vármegye III., Déli csoport: Felsőszentiván-Érsekcsanádi KSKE (14.00), Tompai SE-Bácsborsódi SK (15.00), Kelebia SE-Madarasi SE.

Vármegye III., Északi csoport: TMSE Tiszaug-SC Hírös-Ép Egyesület II., Vasutas SK-Tiszaalpári SE, Ladánybenei LC-Szabadszállás VSE, Ballószögi FK-Katonatelepi SE, Fülöpjakab SE-Jakabszállás KSE, Izsáki Építő SE-Pálmonostora SE.