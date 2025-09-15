szeptember 15., hétfő

A hétvégén a második fordulót rendezték meg a vármegyei másodosztályú bajnokságban, három mérkőzés maradt vasárnapra, mindegyik döntetlenre végződött. Érdekes fejlemény, hogy két forduló után már nincs százszázalékos csapat az új, összevont vármegye kettőben. A tabellát a Mélykút vezeti.

Vincze Miklós
A Mélykút vezet a vármegye kettőben

A kerekegyházi Gáspár Ernő (17-essel) a Lakitelek-Kerekegyháza mérkőzésen

Fotó: Szentirmay Tamás

Fotó: Szentirmay Tamás

A vármegye kettőben a 2. fordulót rendezték. A tavaly a Déli csoportban ezüstérmes Dusnok KSE a tavalyi bronzérmes Dunagyöngye SK-t fogadta. Egy kapu előtti kavarodásból a Dusnok szerzett vezetést a 11. percben, Szász Zoltán volt a gólszerző. Ezt követően végig nagy küzdelem folyt a pályán, inkább harcos, mint látványos volt a meccs. A második játékrészben sokat, az idő múlásával egyre többet tett az egyenlítés érdekében a Szeremle, ám a ziccereket ahogy kidolgozták, úgy ki is hagyták. Amikor már-már úgy tűnt, hogy hiába a nagy erőfeszítés, akkor a 92. percben Inotai Csanád az oldalvonal és a 16-os közti területről, éles szögből hatalmas gólt rúgott a hosszú fölső sarokba, 1-1-re alakítva az állást. További, vasárnapi eredmények: Nemesnádudvar-Mélykút SE 1-1, Lakitelek-Kerekegyháza 3-3. 

vármegye kettő, Kerekegyháza Lakitelek összecsapás,
Vármegye kettő: A kerekegyházi Gáspár Ernő (17-essel) a Lakitelek-Kerekegyháza mérkőzésen

Fotó: Szentirmay Tamás
Fotó: Szentirmay Tamás

Szombati eredmények: Kunszállás-Kunfehértó 2-3, Akasztó-Nyárlőrinc 4-3. 

A vármegye kettő állása:

1. MÉLYKÚT 2 1 1 0 6-3 4

2. DUNAGYÖNGYE SK 2 1 1 0 5-2 4

3. NEMESNÁDUDVAR 2 1 1 0 4-1 4

4. KEREKEGYHÁZA 2 1 1 0 7-6 4 

5. KUNSZÁLLÁS 2 1 0 1 6-5 3

6. AKASZTÓ 2 1 0 1 7-7 3

7. KUNFEHÉRTÓ 2 1 0 1 3-5 3

8. LAKITELEK 2 0 2 0 4-4 2

9. MIKLÓSI GYFE 1 0 1 0 1-1 1

10. DUSNOK 2 0 1 1 3-6 1

11. NYÁRLŐRINC 2 0 0 2 5-8 0

12. VASKÚT 1 0 0 1 1-4 0

 

