Elrajtol a vármegye kettő

Ezen a hétvégén a vármegye egy illetve a vármegye három Déli és Északi csoportjában a harmadik fordulót rendezik meg. Ezen a héten rajtol el a vármegyei fociban az összevont vármegye kettő, és most indulnak a küzdelmek a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában is.

A képen a vármegyei foci egyik új tábora, a félegyházi B-közép

Fotó: Szentiray Tamás / Archív-felvétel

Fotó: Szentiray Tamás / Archív-felvétel SZOMBAT Vármegye I., 13.00: Csólyospálos-SC Hírös-Ép Egyesület. 16.30: Kiskőrösi LC-Bajai LC, Tiszakécskei LC II.-Anda Kalocsa FC, Lajosmizsei VLC-Kecskeméti LC, Bácsalmási PVSE-Harta SE. 17.00: Kecskeméti TE II.-Kiskunfélegyháza. Vármegye kettő, 14.30: Kerekegyházi SE-Akasztó FC. 16.30: Miklósi GYFE-Lakiteleki TE, Kunfehértó KSE-Nemesnádudvari KSE. Vármegye III., Déli csoport, 16.30: Érsekcsanádi KSKE-BEKO FC Dávod, Bácsborsódi SK-Felsőszentiván, Csátalja SE-Hercegszántói FC, Kelebia SE-Sükösd SC, Kisszállási SC-Tompai SE. Vármegye III., Északi csoport,, 16.00: Jakabszállás KSE-Izsáki Építő SE. 16.30: Fülöpszállási SE-Pálmonostora SE, Katonatelepi SE-Helvéciai SE, Szabadszállás VSE-Kerekegyházi SE II., Tiszaalpári SE-Fülöpjakab SE, TMSE Tiszaug-Ballószögi FK, Vasutas SK-Ladánybenei LC. Vármegye III., Közép csoport, 10.00: Kiskőrösi LC II.-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC. 16.30: Balotaszállási FC-Bócsa-Market Bócsai SE, Kecel FC II.-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE, Kiskunmajsa FC-Császártöltési EFSK. Vármegye III., Nyugati csoport, 16.30: Bátyai SE-Solti FC, Szakmári KSE-Uszód KSE, Dunapataji KSE-Hajós FC, Szentmárton SE-Fajsz SE. VASÁRNAP Vármegye I., 16.30: Jánoshalmi SE-Kecel FC, Soltvadkerti TE Soltút-Kunbajai SE. Vármegye II., 16.30: Nyárlőrinci LSC-Kunszállás SE, Mélykúti SE-Dusnok KSE. Vármegye III., Déli csoport, 16.30: Garai KSE-Kenderes SE Bátmonostor, Bajaszentistváni SK-Bácsbokodi SK, Madarasi SE-Tataháza SE. Vármegye III., Közép csoport, 16.30: Csólyospálos II.-Kiskunhalasi FC Vármegye III., Nyugati csoport, 16.30: Harta SE II.-Dunaszentbenedek KSE, Apostag KSE-Dunaegyháza SE, Főnix SE Foktő-Dunavecsei SE.





