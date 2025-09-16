A Nyugati csoportban a Harta II. vezet

A vármegye III. nyugati csoport rangadóját, az Uszód-Bátya derbit némi meglepetésre a vendégcsapat nyerte meg. Az éllovas Harta II. a Solt vendége volt, és 6-0-ás győzelmet aratott, Bálint Noel négyszer talált be a solti hálóőr, Hauschen Erik kapujába. Meglepően magabiztos győzelmet aratott a Fajsz a tavalyi ezüstérmes Dunapataj vendéglátójaként. Tóth István szerzett vezetést a hazaiaknak, Allgeier Péter a félidő derekán egyenlített. Fekete István a szünet előtt újra a hazaiakat juttatta előnyhöz. A második játékrészben már csak két hazai játékos, Vukszánovics Kristóf és Kókai Adrián szerzett gólt, így 4-1 arányban győzött a Fajsz. 6-3-ra győzött a Szakmár Dunaegyházán, a vendégcsapatban Romsics Péter klasszikus mesternégyest szerzett a találkozó első 39 percében. Otthon tartotta a három pontot a Hajós az Apostag ellen, elvitte a három pontot Dunaszentbenedekről a Foktő. Nagy skalpot gyűjtött be a tavaly a 7. helyen zárt Dunavecse, amely a bajnoki címvédő Szentmártont látta vendégül. A vendégek szerezték meg Lencsés Dénes révén a vezetést, Kis Norbert a félidő hajrájában egyenlített. A 85. percben Princz Zoltán öngóljával eldőlt a mérkőzés, a Dunavecse 2-1-re legyőzte a Szalkszentmártont.

A Dunavecse idei őszi kerete

Fotó: Tóthné Sudár Izabella

Győzött a Dunavecse

– A legutóbb augusztus közepén találkoztunk a Szalkszentmártonnal, azon a találkozón 2-2-es döntetlent értünk el ellenük, és végül büntetőpárbajban továbbjutottunk – értékelt Tóth Attila, a Dunavecse játékosedzője. - Ennek tudatában ezúttal is egy kemény meccsre számítottunk, ami be is igazolódott. Nagyon büszke vagyok a csapatra. A sok edzés és a felkészülés most meghozta az eredményét, látszik, hogy egyre jobban kezdünk összecsiszolódni, pedig még frissen alakuló társaság vagyunk. A fiúk nagy akarással és szívvel futballoztak, ennek köszönhető, hogy itthon tudtuk tartani a három pontot. Külön szeretném megköszönni a szurkolóinknak a bíztatást, hatalmas erőt adtak a csapatnak a nehéz pillanatokban is. Bízom benne, hogy közösen még sok szép sikert érhetünk el ebben a szezonban – mondta Tóth Attila.