Sok helyzetet kihagyott, de így is biztosan nyert Nyárlőrincen a Kunszállás – fotók

Ez nem vonatkozik a Nyárlőrinci LSC és a Kunszállás SE gárdájára, akik évek óta a másodosztály Északi csoportjában nagy harcot folytattak egymással, és így volt ez a mostani első fordulóban is.

Nyert Nyárlőrincen a Kunszállás

Fotó: Szentirmay Tamás

Már az első percben gólt szerezhetett volna a Kunszállás, de Lovászi lövését szögletre ütötte Juhász. Tíz perccel később ismét a nyárlőrinci hálóőr bizonyított, amikor Pomázi lövését ártalmatlanította. A másik oldalon Bali bal lábas rúgását hárította Dobos. A 41. percben óriási lehetőséget hagyott ki a Kunszállás. A tizenhatoson belül több játékosuknak is lehetőség adódott a gólszerzésre, de nem tudtak vele élni, addig tologatták a labdát, míg odalett a helyzet. A 43. percben Lovászi próbálkozott, Juhásznak lábbal sikerült mentenie.

A második félidő elején megszerezte a vezetést a vendégcsapat. Fekete Dávid jól eltalált lövése a kapuban kötött ki 0–1. A válasz nem maradt el a nyárlőrinci oldalról. Kovács Mihály középről leadott lövése megpattant egy védőn, így Dobosnak esélye sem volt hárítani 1–1. Négy perccel később ismét vezetéshez jutott a Kunszállás. Balogh Zoltán egy csel után, jól csavarta be a labdát a bal alsó sarokba 1–2. A találkozó vége is tartogatott gólokat. A 84. percben Kiss Szabolcs szabadrúgást végzett el mintegy tizennyolc méterről, labdája pedig védhetetlenül vágódott a jobb felső sarokba 1–3. A mérkőzés hosszabbítása sem maradt esemény nélkül. A 93. percben bal oldali szöglet után Bali lőtt a kapuba 2–3. Egy perccel később Vincze tolta el Juhász mellett a labdát 2–4.

A nyár folyamán mind a két csapatnál történtek változások, több fiatalt is beépítettek a keretbe. Ennek köszönhetően sokkal gyorsabbá vált a játék, de ziccerek azért kimaradtak mind két oldalon. A Kunszállás több helyzetet dolgozott ki a Nyárlőrincnél, és megérdemelten vitte haza a három pontot.