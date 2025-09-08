1 órája
Sok helyzetet kihagyott, de így is biztosan nyert Nyárlőrincen a Kunszállás – fotók
A vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban is elkezdődtek a küzdelmek. Ezúttal csak egy csoportot alakított ki az MLSZ Bács-Kiskun Vármegyei igazgatósága, így olyan csapatok is találkoznak majd egymással, akik talán még soha nem szerepeltek egy bajnokságon belül.
Ez nem vonatkozik a Nyárlőrinci LSC és a Kunszállás SE gárdájára, akik évek óta a másodosztály Északi csoportjában nagy harcot folytattak egymással, és így volt ez a mostani első fordulóban is.
Már az első percben gólt szerezhetett volna a Kunszállás, de Lovászi lövését szögletre ütötte Juhász. Tíz perccel később ismét a nyárlőrinci hálóőr bizonyított, amikor Pomázi lövését ártalmatlanította. A másik oldalon Bali bal lábas rúgását hárította Dobos. A 41. percben óriási lehetőséget hagyott ki a Kunszállás. A tizenhatoson belül több játékosuknak is lehetőség adódott a gólszerzésre, de nem tudtak vele élni, addig tologatták a labdát, míg odalett a helyzet. A 43. percben Lovászi próbálkozott, Juhásznak lábbal sikerült mentenie.
A második félidő elején megszerezte a vezetést a vendégcsapat. Fekete Dávid jól eltalált lövése a kapuban kötött ki 0–1. A válasz nem maradt el a nyárlőrinci oldalról. Kovács Mihály középről leadott lövése megpattant egy védőn, így Dobosnak esélye sem volt hárítani 1–1. Négy perccel később ismét vezetéshez jutott a Kunszállás. Balogh Zoltán egy csel után, jól csavarta be a labdát a bal alsó sarokba 1–2. A találkozó vége is tartogatott gólokat. A 84. percben Kiss Szabolcs szabadrúgást végzett el mintegy tizennyolc méterről, labdája pedig védhetetlenül vágódott a jobb felső sarokba 1–3. A mérkőzés hosszabbítása sem maradt esemény nélkül. A 93. percben bal oldali szöglet után Bali lőtt a kapuba 2–3. Egy perccel később Vincze tolta el Juhász mellett a labdát 2–4.
A nyár folyamán mind a két csapatnál történtek változások, több fiatalt is beépítettek a keretbe. Ennek köszönhetően sokkal gyorsabbá vált a játék, de ziccerek azért kimaradtak mind két oldalon. A Kunszállás több helyzetet dolgozott ki a Nyárlőrincnél, és megérdemelten vitte haza a három pontot.
Nyárlőrincen nyert a KunszállásFotók: Szentirmay Tamás
Bali Gábor csapatkapitány: – Az elmúlt évhez képest sokat változott a csapatunk, a tavalyi keretünkből nyolc, tíz játékos abbahagyta, illetve sérülések miatt jelenleg nem áll rendelkezésünkre. Próbáltunk az ifjúsági csapatból felhozni játékosokat, illetve igazoltunk is, de összességében a régi magra épülünk. A céljaink nem ugyanazok lesznek, mint az elmúlt évben, mert nem a dobogóért fogunk harcolni, mert látjuk, hogy minden csapatnál nagy változások történtek. A Kunszállás is sok új játékossal érkezett hozzánk. Többen is találtak szponzorokat a másodosztályban, de mi nem akarunk ebbe beszállni, továbbra is kis falusi csapat maradunk. A mai napon egy jó gárdával találkoztunk, a Kunszállás ránk kényszerítette az akaratát, fiatalok, gyorsak és edzettek voltak. Az első félidőben jó partnerek voltunk, mert kontrákból több alkalommal is veszélyeztettünk. Ha belőjük azokat a helyzeteket, akkor teljesen másképpen alakul a mérkőzés. A második játékrészben elfáradtunk, a kunszállási fiatalok pedig felőröltek bennünket. Jobbak voltak, megérdemelték a három pontot. Az ellenfelünknél az első egy órában több játékost is ki kellett volna állítani, mert olyan durván fociztak. Sajnos ezt a játékvezető engedte. Hozzáteszem, hogy nem ezen múlt a vereségünk. Gratulálok a Kunszállásnak, mert a most látottak alapján bajnokesélyes csapat.
Kertész Gábor: – Nagyon jó U19-es korosztályú csapatunk van, akik együtt gyakorolnak a felnőttekkel. Július közepén kezdtük a felkészülést, öt, hat edzőmérkőzést játszottunk, valamint egy kupamérkőzést is. Így most kellemes gondjaink vannak. Ha az edzésen végzett munka és a mérkőzésen mutatott teljesítmény alázattal jár, akkor nagyon jó csapatunk lehet az elkövetkezendő időszakban. Azt gondolom, hogy a mostani mérkőzés nem idény eleji találkozó volt. Nagyon harcos, férfias küzdelem folyt a pályán, a Nyárlőrinc nagyon jó ellenfélnek bizonyult. Évek óta a vármegyei másodosztály Északi csoportjának a bajnok aspiránsai voltak. Náluk és nálunk is voltak hiányzók, de én úgy gondolom, hogy ez a két gól különbség meg volt a csapatok között. Nekik is voltak lehetőségeik, de nekünk is, rengeteg helyzetet hagytunk ki. Idegenben, Nyárlőrincen nyerni jó, nem panaszkodom. Gratulálok az ellenfélnek és a saját csapatomnak is.
Nyárlőrinci LSC–Kunszállási SE 2–4 (0–0)
Nyárlőrinc, vezette: Geleta Mihály (Borbényi Bálint, Csorba Gábor).
Nyárlőrinc: Juhász – Dezső M., Ficsor (Szabó P. 85.), Sáfrány, Sáfár, Vojtovics (Malomsoki 46.), Kovács M. (Várszegi 79.), Kovács V. (Kaszala 68.), Rimóczi (Pászti 66.), Nagy L., Bali.
Kunszállás: Dobos – Petrovics, Balogh L., Fekete D. (Kiss Sz. 79.), Lovászi (Agárdi 86.), Dinnyés (Szalai 52.), Pomozi, Páli, Somogyi, Kürtösi (Mészáros 95.), Balogh Z. (Vincze 87.). Vezetőedző: Kertész Gábor
Gólszerző: Kovács M. 58., Bali 93. illetve Fekete D. 47., Balogh Z. 62., Kiss Sz. 82., Vincze 94.
