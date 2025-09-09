szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Elrajtolt az idény a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában

Címkék#nyugati csoport#Vármegye III#labdarúgás

A hétvégén a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli és Északi csoportjában a harmadik fordulót rendezték meg, a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában pedig most rajtolt el a 2025/26-is idény.

Vincze Miklós

Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-BEKO FC Dávod 2-1, Bácsborsódi SK-Felsőszentiván 4-2, Csátalja SE-Hercegszántói FC 0-2, Kelebia SE-Sükösd SC 3-1, Kisszállási SC-Tompai SE 1-4, Garai KSE-Kenderes SE Bátmonostor 4-1, Bajaszentistváni SK-Bácsbokodi SK 0-1, Madarasi SE-Tataháza SE 10-0.

vármegye III, közép csoport,
A hazai Müller Alex készül szabadrúgásra a Felsőszentiván-Bácsbokod mérkőzésen
Fotó: Jarmaczkiné Ispánovics Judit

Vármegye III., Északi csoport: Jakabszállás KSE-Izsáki Építő SE 1-4. Fülöpszállási SE-Pálmonostora SE 4-5, Katonatelepi SE-Helvéciai SE 6-2, Szabadszállás VSE-Kerekegyházi SE II. 4-2, Tiszaalpári SE-Fülöpjakab SE 5-2, TMSE Tiszaug-Ballószögi FK 4-1, Vasutas SK-Ladánybenei LC 2-3.

Vármegye III., Közép csoport: Kiskőrösi LC II.-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC 0-3, Balotaszállási FC-Bócsa-Market Bócsai SE 2-1, Kecel FC II.-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE 3-1, Kiskunmajsa FC-Császártöltési EFSK 11-0, Csólyospálos II.-Kiskunhalasi FC 4-1.

Vármegye III., Nyugati csoport: Bátyai SE-Solti FC 3-2, Szakmári KSE-Uszód KSE 0-1, Dunapataji KSE-Hajós FC 4-3, Szentmárton SE-Fajsz SE 8-0, Harta SE II.-Dunaszentbenedek KSE 6-0, Apostag KSE-Dunaegyháza SE 2-5, Főnix SE Foktő-Dunavecsei SE 1-1.

Vármegye III., Déli csoport

1. ÉRSEKCSANÁD 3 3 0 0 22-1 9

2. BÁCSBORSÓD 3 3 0 0 16-5 9

3. KELEBIA 3 3 0 0 8-1 9

4. TOMPA 3 3 0 0 8-2 9

5. GARA 3 2 0 1 21-3 6

6. BAJASZENTISTVÁN 3 2 0 1 14-3 6

7. HERCEGSZÁNTÓ 3 2 0 1 5-4 6

8. BÁCSBOKOD 3 2 0 1 5-5 6

9. MADARAS 3 1 0 2 11-7 3

10. FELSŐSZENTIVÁN 3 1 0 2 7-7 3

11. KISSZÁLLÁS 3 1 0 2 4-7 3

12. DÁVOD 3 1 0 2 4-9 3

13. SÜKÖSD 3 0 0 3 1-7 0

14. CSÁTALJA 3 0 0 3 3-10 0

15. BÁTMONOSTOR 3 0 0 3 4-21 0

16. TATAHÁZA 3 0 0 3 0-41 0

Vármegye III., Északi csoport

1. PÁLMONOSTORA 3 3 0 0 15-7 9

2. IZSÁKI ÉPÍTŐ 3 3 0 0 11-3 9

3. TMSE TISZAUG 3 3 0 0 11-5 9

4. LADÁNYBENE 3 3 0 0 8-3 9

5. TISZAALPÁR 3 2 1 0 17-6 7

6. VASUTAS SK 3 1 1 1 14-7 4

7. SZABADSZÁLLÁS 3 1 1 1 6-6 4

8. KATONATELEP 3 1 0 2 8-10 3

9. FÜLÖPSZÁLLÁS 2 0 1 1 5-6 1

10. SC HÍRÖS-ÉP II. 2 0 1 1 1-3 1

11. KEREKEGYHÁZA II. 3 0 1 2 6-10 1

12. BALLÓSZÖG 3 0 1 2 5-10 1

13. HELVÉCIA 3 0 1 2 4-16 1

14. JAKABSZÁLLÁS 2 0 0 2 3-10 0

15. FÜLÖPJAKAB 3 0 0 3 6-18 0


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu