Elrajtolt az idény a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában

A hétvégén a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli és Északi csoportjában a harmadik fordulót rendezték meg, a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában pedig most rajtolt el a 2025/26-is idény.

Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-BEKO FC Dávod 2-1, Bácsborsódi SK-Felsőszentiván 4-2, Csátalja SE-Hercegszántói FC 0-2, Kelebia SE-Sükösd SC 3-1, Kisszállási SC-Tompai SE 1-4, Garai KSE-Kenderes SE Bátmonostor 4-1, Bajaszentistváni SK-Bácsbokodi SK 0-1, Madarasi SE-Tataháza SE 10-0. A hazai Müller Alex készül szabadrúgásra a Felsőszentiván-Bácsbokod mérkőzésen

Fotó: Jarmaczkiné Ispánovics Judit Vármegye III., Északi csoport: Jakabszállás KSE-Izsáki Építő SE 1-4. Fülöpszállási SE-Pálmonostora SE 4-5, Katonatelepi SE-Helvéciai SE 6-2, Szabadszállás VSE-Kerekegyházi SE II. 4-2, Tiszaalpári SE-Fülöpjakab SE 5-2, TMSE Tiszaug-Ballószögi FK 4-1, Vasutas SK-Ladánybenei LC 2-3. Vármegye III., Közép csoport: Kiskőrösi LC II.-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC 0-3, Balotaszállási FC-Bócsa-Market Bócsai SE 2-1, Kecel FC II.-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE 3-1, Kiskunmajsa FC-Császártöltési EFSK 11-0, Csólyospálos II.-Kiskunhalasi FC 4-1. Vármegye III., Nyugati csoport: Bátyai SE-Solti FC 3-2, Szakmári KSE-Uszód KSE 0-1, Dunapataji KSE-Hajós FC 4-3, Szentmárton SE-Fajsz SE 8-0, Harta SE II.-Dunaszentbenedek KSE 6-0, Apostag KSE-Dunaegyháza SE 2-5, Főnix SE Foktő-Dunavecsei SE 1-1. Vármegye III., Déli csoport 1. ÉRSEKCSANÁD 3 3 0 0 22-1 9 2. BÁCSBORSÓD 3 3 0 0 16-5 9 3. KELEBIA 3 3 0 0 8-1 9 4. TOMPA 3 3 0 0 8-2 9 5. GARA 3 2 0 1 21-3 6 6. BAJASZENTISTVÁN 3 2 0 1 14-3 6 7. HERCEGSZÁNTÓ 3 2 0 1 5-4 6 8. BÁCSBOKOD 3 2 0 1 5-5 6 9. MADARAS 3 1 0 2 11-7 3 10. FELSŐSZENTIVÁN 3 1 0 2 7-7 3 11. KISSZÁLLÁS 3 1 0 2 4-7 3 12. DÁVOD 3 1 0 2 4-9 3 13. SÜKÖSD 3 0 0 3 1-7 0 14. CSÁTALJA 3 0 0 3 3-10 0 15. BÁTMONOSTOR 3 0 0 3 4-21 0 16. TATAHÁZA 3 0 0 3 0-41 0 Vármegye III., Északi csoport 1. PÁLMONOSTORA 3 3 0 0 15-7 9 2. IZSÁKI ÉPÍTŐ 3 3 0 0 11-3 9 3. TMSE TISZAUG 3 3 0 0 11-5 9 4. LADÁNYBENE 3 3 0 0 8-3 9 5. TISZAALPÁR 3 2 1 0 17-6 7 6. VASUTAS SK 3 1 1 1 14-7 4 7. SZABADSZÁLLÁS 3 1 1 1 6-6 4 8. KATONATELEP 3 1 0 2 8-10 3 9. FÜLÖPSZÁLLÁS 2 0 1 1 5-6 1 10. SC HÍRÖS-ÉP II. 2 0 1 1 1-3 1 11. KEREKEGYHÁZA II. 3 0 1 2 6-10 1 12. BALLÓSZÖG 3 0 1 2 5-10 1 13. HELVÉCIA 3 0 1 2 4-16 1 14. JAKABSZÁLLÁS 2 0 0 2 3-10 0 15. FÜLÖPJAKAB 3 0 0 3 6-18 0





