Labdarúgás

1 órája

Előzött a Közép csoportban a Vadkert FC

A hétvégén a 4. fordulót rendezték meg a vármegyei harmadosztályú bajnokság Közép csoportjában. Megszerezte az első győzelmét a Bócsa és a Császártöltés. Bár döntetlent játszott hazai pályán a Vadkert FC, így is az élre állt.

Vincze Miklós

Szomszédvári derbi a Soltvadkert és a Kecel összecsapása, találkozzanak bármelyik ligában. Ezúttal Vadkert FC és a Kecel FC II. meccselt a Közép csoportban. Szamosi Péter szerezte meg a vezetést a hazaiak számára a 67. percben, a 78. percben Holczimmer Tamás egyenlített. Az eredmény nem változott, a két csapat így megosztozott a pontokon. A Vadkert ezzel a döntetlennel is át tudta venni a vezetést, a korábbi éllovas Csólyospálos II. ugyanis szabadnapos volt.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Rendeztek még egy szomszédvári derbit ebben a csoportban, hiszen erre a hétvégére esett a Kiskunmajsa és a Kiskunhalas összecsapása. A mérkőzést biztosan nyerte az idén ősszel újra induló Majsa. Novák Balázs, Szőke Henrik, Süli-Csontos László, Segesvári Arnold, Slezák Mihály és Fejes Bence iratkozott fel a góllövők közé, Süli-Csontos László kétszer is.

Megszerezte az első győzelmét a Bócsa és a Császártöltés. A Bócsa a Kasi vendégeként tudott nyerni 3-2-re – úgy, hogy az 55. perctől a 82. percig még a hazai csapat vezetett –, a Császártöltés pedig szintén 3-2-re győzött, a Balotaszállás vendéglátójaként. 5-1-re verte a Jászszentlászlót a Kiskőrösi LC II.

Eredmények: Kiskunmajsa FC-Kiskunhalasi FC 7-0, Kiskőrösi LC II.-Jászszentlászlói SE 5-1, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kecel FC II. 1-1, Kaskantyú-Bócsa 2-3, Császártöltés-Balotaszállás 3-2. 

Vármegye III., Közép csoport

1. SOLTVADKERT II. 4 3 1 0 12-5 10

2. CSÓLYOSPÁLOS II. 3 3 0 0 12-4 9

3. KISKUNMAJSA 4 2 1 1 22-5 7

4. KISKŐRÖS II. 4 2 1 1 16-5 7

5. KECEL II. 3 2 1 0 8-2 7

6. BALOTASZÁLLÁS 3 1 0 2 6-7 3

7. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 3 1 0 2 7-9 3

8. BÓCSA 3 1 0 2 5-8 3

9. KASKANTYÚ 4 1 0 3 8-12 3

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 4 1 0 3 3-22 3

11. KISKUNHALAS 3 0 0 3 1-21 0

