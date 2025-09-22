A harmincadik születésnapját ünnepelte az Utánpótlás FC

A kecskeméti Utánpótlás Futball Club szeptember 20-án ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját a matkói Nagy István Sporttelepen.

Az Utánpótlás FC ünnepségén készen vannak a torták.

Forrás: UFC

A program már reggel 8 órakor kezdődött, a csoportok akkor kezdték meg az előkészületeket a közös főzéshez. Közben folyamatosan érkeztek a sütemények is, amiket a versenyzők a sütiversenyre készítettek. Tíz órakor Torbavecz József, az egyesület alapítója és elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Néhány szóban kitért az elmúlt három évtized fontosabb eseményeire. Megköszönte jelenlegi edzői munkáját, kiemelte azokat, akik az UFC-ből indulva ma már magasabb szinten dolgoznak. Megemlítette azokat az edzőket is, akik már nem dolgoznak edzőként, illetve akik már sajnálatos módon elhunytak.

Színes programkavalkád az UFC jubileumán

A megnyitó után kisebb művészeti bemutatót tartottak az egyesület játékosai, majd ezt a részt egy színvonalas bábelőadás zárta.

Ezek után a különböző pályákon különböző mérkőzések zajlottak, ebéd után pedig az egyesület edzőinek a csapata mérte össze tudását a szülők válogatottjával.

A gyermekek eközben természetesen egész nap használhatták az ugrálóvárat, készíttethettek arcfestést.

A rendezvényt személyes jelenlétével megtisztelte Losonczy László is, az MLSZ Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóságának az igazgatója, illetve S. Juhász Attila és Karakas Ferenc, a Kecskeméti Labdarúgó Club elnöke és szakmai vezetője. Szemereyné Dr. Pataki Klaudia Kecskemét Megyei Város Polgármestere díszoklevélben részesítette az egyesületet, amely immáron harminc éve áll a gyermekek szolgálatában.