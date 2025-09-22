szeptember 22., hétfő

Labdarúgás

2 órája

A harmincadik születésnapját ünnepelte az Utánpótlás FC

Címkék#jubileum#labdarúgás#UFC

A története szempontjából jeles dátumhoz érkezett a Torbavecz József által alapított, kecskeméti Utánpótlás Futball Club, ugyanis a hétvégén az egyesület fennállásának a 30. évfordulóját ünnepelték meg. Stílszerűen: hatalmas, remekül szórakozó gyermeksereg közepette.

Vincze Miklós

A kecskeméti Utánpótlás Futball Club szeptember 20-án ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját a matkói Nagy István Sporttelepen. 

jubileumot ünnepelt az UFC, 30 éves a kecskeméti futball klub,
Az Utánpótlás FC ünnepségén készen vannak a torták.
Forrás: UFC

A program már reggel 8 órakor kezdődött, a csoportok akkor kezdték meg az előkészületeket a közös főzéshez. Közben folyamatosan érkeztek a sütemények is, amiket a versenyzők a sütiversenyre készítettek. Tíz órakor Torbavecz József, az egyesület alapítója és elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Néhány szóban kitért az elmúlt három évtized fontosabb eseményeire. Megköszönte jelenlegi edzői munkáját, kiemelte azokat, akik az UFC-ből indulva ma már magasabb szinten dolgoznak. Megemlítette azokat az edzőket is, akik már nem dolgoznak edzőként, illetve akik már sajnálatos módon elhunytak.

Színes programkavalkád az UFC jubileumán

A megnyitó után kisebb művészeti bemutatót tartottak az egyesület játékosai, majd ezt a részt egy színvonalas bábelőadás zárta.

Ezek után a különböző pályákon különböző mérkőzések zajlottak, ebéd után pedig az egyesület edzőinek a csapata mérte össze tudását a szülők válogatottjával.

A gyermekek eközben természetesen egész nap használhatták az ugrálóvárat, készíttethettek arcfestést.

A rendezvényt személyes jelenlétével megtisztelte Losonczy László is, az MLSZ Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóságának az igazgatója, illetve S. Juhász Attila és Karakas Ferenc, a Kecskeméti Labdarúgó Club elnöke és szakmai vezetője. Szemereyné Dr. Pataki Klaudia Kecskemét Megyei Város Polgármestere díszoklevélben részesítette az egyesületet, amely immáron harminc éve áll a gyermekek szolgálatában. 

