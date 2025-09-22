2 órája
A harmincadik születésnapját ünnepelte az Utánpótlás FC
A története szempontjából jeles dátumhoz érkezett a Torbavecz József által alapított, kecskeméti Utánpótlás Futball Club, ugyanis a hétvégén az egyesület fennállásának a 30. évfordulóját ünnepelték meg. Stílszerűen: hatalmas, remekül szórakozó gyermeksereg közepette.
A kecskeméti Utánpótlás Futball Club szeptember 20-án ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját a matkói Nagy István Sporttelepen.
A program már reggel 8 órakor kezdődött, a csoportok akkor kezdték meg az előkészületeket a közös főzéshez. Közben folyamatosan érkeztek a sütemények is, amiket a versenyzők a sütiversenyre készítettek. Tíz órakor Torbavecz József, az egyesület alapítója és elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Néhány szóban kitért az elmúlt három évtized fontosabb eseményeire. Megköszönte jelenlegi edzői munkáját, kiemelte azokat, akik az UFC-ből indulva ma már magasabb szinten dolgoznak. Megemlítette azokat az edzőket is, akik már nem dolgoznak edzőként, illetve akik már sajnálatos módon elhunytak.
Színes programkavalkád az UFC jubileumán
A megnyitó után kisebb művészeti bemutatót tartottak az egyesület játékosai, majd ezt a részt egy színvonalas bábelőadás zárta.
Ezek után a különböző pályákon különböző mérkőzések zajlottak, ebéd után pedig az egyesület edzőinek a csapata mérte össze tudását a szülők válogatottjával.
A gyermekek eközben természetesen egész nap használhatták az ugrálóvárat, készíttethettek arcfestést.
A rendezvényt személyes jelenlétével megtisztelte Losonczy László is, az MLSZ Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóságának az igazgatója, illetve S. Juhász Attila és Karakas Ferenc, a Kecskeméti Labdarúgó Club elnöke és szakmai vezetője. Szemereyné Dr. Pataki Klaudia Kecskemét Megyei Város Polgármestere díszoklevélben részesítette az egyesületet, amely immáron harminc éve áll a gyermekek szolgálatában.
