Labdarúgás

1 órája

Délen fellépett a dobogóra a Tompa

vármegye III.#labdarúgás#dobogó

A hétvégén a 6. fordulót rendezték meg a vármegye harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában. A Bácsborsód ellen rangadót nyert a Tompa, és így fellépett a képzeletbeli dobogó harmadik fokára. A Felsőszentiván pontot rabolt az Érsekcsanádtól, így nincs már százszázalékos csapat a Déli csoportban.

Vincze Miklós

Az éllovas, öt mérkőzés után hibátlan Érsekcsanád a Felsőszentiván vendége volt. Töttös Bálint a vendégcsapatnak szerezte meg a vezetést a 13. percben. Merkler Tamás a 43. percben egyenlített. Több gól nem esett, így a felek megosztoztak a pontokon. A Bácsborsód ellen azonban rangadót nyert a Tompa.

Délen fellépett a dobogóra a Tompa
A Bácsborsód ellen rangadót nyert a Tompa, és így fellépett a képzeletbeli dobogó harmadik fokára
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Így szerepelt a Tompa

Rangadót vívott a Tompa és a Bácsborsód. A lelkes közönsége előtt a Tompa szerezte meg a vezetést Szauter István révén, Kőműves András a 42. percben egyenlített, 1-1-gyel végződött az első játékrész. A második félidőben aztán már csak a hazaiak szerezte gólokat, nem is keveset: hármat. Teleki Martin, Deák Dávid és Szabó Alex talált be a Borsód kapujába, így nyerte meg 4-1-re a rangadót a Tompa. A meccset egy páros piros lap is színesítette, a hazai Danis Kristóf és a borsódi Kőműves Achillesz volt kénytelen elhagyni a 76. percben a pályát.

A Borsód botlását kihasználta a Kelebia, amely 4-0 arányban győzte le a Madarast, Szabó Edvárd és Danicic Richard egy, illetve Kátai István két góljával, és már a második helyen áll. Feljött a 4. helyre a Gara, miután Hercegszántón tudott győzni 3-1-re. Biztos győzelmet aratott Sükösdön a Bajaszentistván, biztosan győzte le a Tataházát a Bácsbokod. Döntetlenre végződött a Dávod és a Bátmonostor összecsapásra. Kétszer vezettek a hazaiak, előbb Deme Dominik öngóljával, majd Benke Erik találatával. Kétszer egyenlített a Kenderes SE, Pál Patriknak a 41. és a 46. percben szerzett találatával. Két hazai játékos vonult a lefújás előtt az öltözőben egy-egy piros lappal gazdagabban, Antal Dávid és Kun-Szabó Erik. Kétszer is szedhetett, aki akart a dávodi csapat számára Kovács László és családja által felajánlott, elkészített és Bajnokok Ligája szintet űberelő marhapörköltből.

Eredmények

Felsőszentiván-Érsekcsanádi KSKE 1-1, Tompai SE-Bácsborsódi SK 4-1, Kelebia SE-Madarasi SE 4-0, Hercegszántói FC-Garai KSE 1-3, Sükösd SC-Bajaszentistváni SK 0-4, Bácsbokodi SK-Tataháza SE 6-1, BEKO FC Dávod-Kenderes SE Bátmonostor 2-2. 

Vármegye III., Déli csoport

1. ÉRSEKCSANÁD 6 5 1 0 36-2 16

2. KELEBIA 6 5 1 0 15-3 16

3. TOMPA 6 5 0 1 15-5 15

4. BÁCSBORSÓD 6 4 1 1 21-11 13

5. GARA 6 4 0 2 32-13 12

6. BAJASZENTISTVÁN 5 4 0 1 20-3 12

7. DÁVOD 6 3 1 2 14-15 10

8. BÁCSBOKOD 6 3 0 3 15-19 9

9. FELSŐSZENTIVÁN 5 2 1 2 13-10 7

10. MADARAS 6 2 0 4 17-15 6

11. HERCEGSZÁNTÓ 6 2 0 4 6-11 6

12. KISSZÁLLÁS 5 1 1 3 6-12 4

13. SÜKÖSD 6 1 1 4 6-14 4

14. BÁTMONOSTOR 6 1 1 4 13-33 4

15. CSÁTALJA 5 0 0 5 4-15 0

16. TATAHÁZA 6 0 0 6 7-59 0

