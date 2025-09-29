Délen fellépett a dobogóra a Tompa

Az éllovas, öt mérkőzés után hibátlan Érsekcsanád a Felsőszentiván vendége volt. Töttös Bálint a vendégcsapatnak szerezte meg a vezetést a 13. percben. Merkler Tamás a 43. percben egyenlített. Több gól nem esett, így a felek megosztoztak a pontokon. A Bácsborsód ellen azonban rangadót nyert a Tompa.

A Bácsborsód ellen rangadót nyert a Tompa, és így fellépett a képzeletbeli dobogó harmadik fokára

Így szerepelt a Tompa

Rangadót vívott a Tompa és a Bácsborsód. A lelkes közönsége előtt a Tompa szerezte meg a vezetést Szauter István révén, Kőműves András a 42. percben egyenlített, 1-1-gyel végződött az első játékrész. A második félidőben aztán már csak a hazaiak szerezte gólokat, nem is keveset: hármat. Teleki Martin, Deák Dávid és Szabó Alex talált be a Borsód kapujába, így nyerte meg 4-1-re a rangadót a Tompa. A meccset egy páros piros lap is színesítette, a hazai Danis Kristóf és a borsódi Kőműves Achillesz volt kénytelen elhagyni a 76. percben a pályát.

A Borsód botlását kihasználta a Kelebia, amely 4-0 arányban győzte le a Madarast, Szabó Edvárd és Danicic Richard egy, illetve Kátai István két góljával, és már a második helyen áll. Feljött a 4. helyre a Gara, miután Hercegszántón tudott győzni 3-1-re. Biztos győzelmet aratott Sükösdön a Bajaszentistván, biztosan győzte le a Tataházát a Bácsbokod. Döntetlenre végződött a Dávod és a Bátmonostor összecsapásra. Kétszer vezettek a hazaiak, előbb Deme Dominik öngóljával, majd Benke Erik találatával. Kétszer egyenlített a Kenderes SE, Pál Patriknak a 41. és a 46. percben szerzett találatával. Két hazai játékos vonult a lefújás előtt az öltözőben egy-egy piros lappal gazdagabban, Antal Dávid és Kun-Szabó Erik. Kétszer is szedhetett, aki akart a dávodi csapat számára Kovács László és családja által felajánlott, elkészített és Bajnokok Ligája szintet űberelő marhapörköltből.

Eredmények

Felsőszentiván-Érsekcsanádi KSKE 1-1, Tompai SE-Bácsborsódi SK 4-1, Kelebia SE-Madarasi SE 4-0, Hercegszántói FC-Garai KSE 1-3, Sükösd SC-Bajaszentistváni SK 0-4, Bácsbokodi SK-Tataháza SE 6-1, BEKO FC Dávod-Kenderes SE Bátmonostor 2-2.

Vármegye III., Déli csoport

1. ÉRSEKCSANÁD 6 5 1 0 36-2 16