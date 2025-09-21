1 órája
Súlyos vereséget szenvedett Fehérváron a Tiszakécske
A Merkantil Bank Liga NB II-es másodosztályú labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában a Tiszakécske Székesfehérvárra látogatott. A két csapat eddig még csak két alkalommal játszott egymás ellen, amikor a Tiszakécskei LC-nek is NB I-es gárdája volt az 1997/1998-as szezonban.
A találkozó előtt a Tiszakécske a középmezőnyben, míg a Videoton az alsó harmad tetején foglalta el a helyet a tabellán. A szombati Tiszakécskei LC II-Harta mérkőzés időpontjában átmozgató edzést tartott Pintér Csaba vezetőedző a játékosoknak. Amikor vége lett a gyakorlásnak, akkor a játékosok nézték a vármegyei első osztályú találkozót. Zámbó Mártontól azt kérdeztük, hogy mi lesz holnap a Videoton elleni mérkőzésen? A fiatal csatár határozottan vágta rá, hogy győzünk. Nem lett igaza.
Brillírozott a Videoton
Korán, már a 9. percben vezetést szerzett a Videoton. Egy szögletrúgás után Németh Dániel közelről talált a kapuba 1–0. Öt perccel később szép akció után Pataki adott be jobb oldalról a labda Lucas felé szállt, de Murka el tudta előle rúgni a labdát. A 20. percben Varga József távoli lövését hárította Nagy Gergely. Bő félóra telt el a játékból amikor Lucas célozta meg a kaput, de egy védőn megpattant a labda, így nem lett belőle helyzet. Újabb tiszakécskei támadás után Ramos a tizenhatoson belülről lőtt kapura, de fölé szállt a labda. A 38. percben Varga Roland lábáról még le tudta szedni Prokop a labdát, de pontosan Nagy Dániel elé került, aki az üres kapuba lőtt 2–0. A másik oldalon Horváth Emil lövésénél kellett bravúrt végrehajtania Nagy Gergelynek. Nem adta fel a Tiszakécske és két alkalommal is csak a védők bátor belevetődése a labdákba mentette meg őket a góltól.
A második félidő elejét is góllal kezdte a Videoton. Murka visszagurítását Varga Roland lőtte a kapuba 3–0. Az 56. percben tovább növelte előnyét a hazai csapat. A remek formában játszó Varga Roland úgy lőtt a hálóba, hogy az a kapufát is érintette 4–0. A 68. percben két cserejátékos Zsótér és Bertók játszott össze, az utóbbi pedig tovább növelte a hazaiak előnyét 5–0.
Minden bizonnyal ilyen eredményre egyetlen tiszakécskei szurkoló sem számított. Bár az öt gól kicsit túlzott, de a Videoton megérdemelten szerezte meg a három pontot. A Tiszakécske hiába alakított ki helyzeteket, ezúttal nem sikerült a kapuba találniuk. Ez a súlyos vereség a 12. helyre sorolta vissza a Tisza-parti kisváros csapatát a tabellán.
Pintér Csaba így nyilatkozott a Tiszakécskei LC veresége után
– Ezen a mérkőzésen magunkat vertük meg, nyilatkozta a találkozó után Pintér Csaba. – Olyan hibákat vétettünk, amit ezen a szinten nem szabad és ezt könyörtelenül megbüntette az ellenfelünk. Rosszkor, rossz időben kaptuk a gólokat. Az első gól mindjárt az első félidő elején esett, aztán mire kiegyenesedtünk volna és jöttek a lehetőségeink, akkor megint a semmiből kaptunk egy újabb gólt. A szünetben átbeszéltük a dolgokat, kijöttünk a második félidőre, de ott megint kaptunk egy újabb találatot. Onnantól pedig már csak rohantunk az eredmény után. Ennyi hibát nem lehet elkövetni egy mérkőzésen, mint ahogyan ezt mi most megtettük. Az eredmény a hazai csapatra hízelgő, mert nincs ekkora különbség a két csapat között. A Videoton azokat a lehetőségeket, amit tálcán kínáltunk nekik, maximálisan kihasználták, mi viszont sajnos nem tudtunk a lehetőségeinkkel élni, tette hozzá a vezetőedző.
Videoton FC Fehérvár–Tiszakécskei LC 5–0 (2–0)
Székesfehérvár, Sóstói Stadion 2604 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Szabó Dániel).
Videoton: Nagy G. – Kovács K., Murka, Spandler, Horváth T. (Kecskés 84.) – Kovács B. (Bedi 72.), Kocsis G., Varga R., Nagy D. (Bertók 57.) – Menyhárt (Dékei 57.), Németh D. (Zsótér 46.). Vezetőedző: Boér Gábor
Tiszakécske: Prokop – Balázs B. (Szekér 80.), Takács Zs., Visinka – Varga J. – Bódi, Horváth E. (Terbe 61.), Lucas, Pataki (Valencsik 61.) – Zámbó (Burdika 80.), Ramos.
Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Gólszerző Németh D. a 9., Nagy D. a 38., Varga R. az 51., az 56., Bartók a 68. percben.