Súlyos vereséget szenvedett Fehérváron a Tiszakécske

A találkozó előtt a Tiszakécske a középmezőnyben, míg a Videoton az alsó harmad tetején foglalta el a helyet a tabellán. A szombati Tiszakécskei LC II-Harta mérkőzés időpontjában átmozgató edzést tartott Pintér Csaba vezetőedző a játékosoknak. Amikor vége lett a gyakorlásnak, akkor a játékosok nézték a vármegyei első osztályú találkozót. Zámbó Mártontól azt kérdeztük, hogy mi lesz holnap a Videoton elleni mérkőzésen? A fiatal csatár határozottan vágta rá, hogy győzünk. Nem lett igaza.

A Tiszakécskei LC gólkirályának, Bouard Ramos Mykenek ezúttal nem sikerült gólt szerezni

Fotó: Szentirmay Tamás

Brillírozott a Videoton

Korán, már a 9. percben vezetést szerzett a Videoton. Egy szögletrúgás után Németh Dániel közelről talált a kapuba 1–0. Öt perccel később szép akció után Pataki adott be jobb oldalról a labda Lucas felé szállt, de Murka el tudta előle rúgni a labdát. A 20. percben Varga József távoli lövését hárította Nagy Gergely. Bő félóra telt el a játékból amikor Lucas célozta meg a kaput, de egy védőn megpattant a labda, így nem lett belőle helyzet. Újabb tiszakécskei támadás után Ramos a tizenhatoson belülről lőtt kapura, de fölé szállt a labda. A 38. percben Varga Roland lábáról még le tudta szedni Prokop a labdát, de pontosan Nagy Dániel elé került, aki az üres kapuba lőtt 2–0. A másik oldalon Horváth Emil lövésénél kellett bravúrt végrehajtania Nagy Gergelynek. Nem adta fel a Tiszakécske és két alkalommal is csak a védők bátor belevetődése a labdákba mentette meg őket a góltól.

A második félidő elejét is góllal kezdte a Videoton. Murka visszagurítását Varga Roland lőtte a kapuba 3–0. Az 56. percben tovább növelte előnyét a hazai csapat. A remek formában játszó Varga Roland úgy lőtt a hálóba, hogy az a kapufát is érintette 4–0. A 68. percben két cserejátékos Zsótér és Bertók játszott össze, az utóbbi pedig tovább növelte a hazaiak előnyét 5–0.

Minden bizonnyal ilyen eredményre egyetlen tiszakécskei szurkoló sem számított. Bár az öt gól kicsit túlzott, de a Videoton megérdemelten szerezte meg a három pontot. A Tiszakécske hiába alakított ki helyzeteket, ezúttal nem sikerült a kapuba találniuk. Ez a súlyos vereség a 12. helyre sorolta vissza a Tisza-parti kisváros csapatát a tabellán.