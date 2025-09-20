41 perce
Székesfehérvárra utazik a Tiszakécskei LC
A válogatott mérkőzések miatt három hét szünet után vasárnap folytatódik a Merkantil Bank Liga NB II.-es labdarúgó-bajnokság. A Tiszakécskei LC a 7. fordulóban a Videoton FC Fehérvár vendége lesz.
Az elmúlt évben még az első osztályban szereplő Videoton FC Fehérvár kerete szinte teljesen kicserélődött, és egyáltalán nem olyan eredményeket produkált eddig az őszi idényben, mint amilyeneket a szurkolóik elvártak volna tőlük. A gárda a tizenharmadik helyet foglalja el a tabellán, és az eddig lejátszott hat mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, két alkalommal döntetlent játszott, egyszer pedig vesztesként hagyta el a pályát. A góllövésükkel sem dicsekedhetnek, hiszen csak négyszer találtak be az ellenfeleik kapujába, ezzel szemben nyolc gólt kaptak. Legutóbb a másik újonc, a Karcag otthonában kaptak ki 1–0 arányban. A hétvégén a Tiszakécskei LC ellen lép pályára.
A Tiszakécskei LC az eddig lejátszott hat mérkőzéséből kétszer győzött, két alkalommal döntetlent játszott, kétszer pedig nem szerzett pontot. Ez pedig eddig, a tizedik helyhez volt elegendő. A három hét szünetet megpróbálta a legjobban kihasználni a Tisza-parti kisváros gárdája. Keményen készültek, hogy a folytatásban jól szerepeljenek. A válogatott mérkőzések miatt három hét szünet volt az NB II.-es labdarúgó-bajnokságban, de azért a csapatoknak az elmúlt hétvégén kupamérkőzéseket kellett játszani, így arra a mérkőzésre is fel kellett készülni.
Magyar Kupa
A MOL Magyar Kupában a Tiszakécskei LC a Salgótarjáni BTC otthonába utazott. A vármegyei első osztályú gárdát 1–4 arányban győzték le. Ezzel kapcsolatban Pintér Csaba az alábbiakat mondta: Amiért utaztunk Salgótarjánba, azt a célt elértük, és továbbjutottunk a kupában. A látottak alapján lehetett volna sokkal jobb is az eredmény, amit ezen a héten átbeszéltünk. Az viszont pozitívum, hogy olyan volt a mérkőzés kimenetele, hogy tudtam azoknak a labdarúgóknak játéklehetőséget adni, akiknek eddig kevesebb jutott.
Székesfehérvár ellen játszik a Tiszakécskei LC
Vasárnap Székesfehérváron egészen más lesz a helyzet, mert nem továbbjutásért és kiesésért megy a küzdelem, hanem a három pontért.
– Nekünk jól jött a válogatott szünet ahhoz, hogy a játékunkat még alakítsuk, finomítsuk. Amik pedig hiányoztak még, azokon módosítsunk. Azt gondolom, hogy megfelelő módon fel tudtuk a Székesfehérvárt térképezni, a rendelkezésre álló adatok és információk alapján. Tudjuk, hogy ez a találkozó nem lesz egyszerű, mert a Fehérvár egy tradicionális labdarúgóklub. Az elmúlt bajnokságban ugyan kiestek az első osztályból, folyamatos változáson mennek keresztül, de ettől függetlenül, nekem az a véleményem, hogy ők komoly játékerőt képviselnek. Az kétségtelen, hogy vannak jó játékosaik, de nekünk is vannak jó játékosaink, és megvan a saját erősségünk, így semmiképpen sem fogunk feltartott kézzel nekimenni a mérkőzésnek, hangsúlyozta a vezetőedző.
Sérültek
Pintér Csaba elmondta még, hogy van két sérült is a keretben. Az egyikükre, Gyenes Ádámra minden bizonnyal, hosszabb kihagyás vár, a másik maródi játékosuk pedig Géringer Tamás. Géringer teljes felépülése minden bizonnyal rövidebb rehabilitációt igényel, de a hétvégén rá sem számíthat a vezetőedző. Ettől függetlenül Pintér Csaba bízik a játékosaiban.
A Videoton FC Fehérvár–Tiszakécskei LC mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Székesfehérvári Sóstói Stadionban.