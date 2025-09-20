Az elmúlt évben még az első osztályban szereplő Videoton FC Fehérvár kerete szinte teljesen kicserélődött, és egyáltalán nem olyan eredményeket produkált eddig az őszi idényben, mint amilyeneket a szurkolóik elvártak volna tőlük. A gárda a tizenharmadik helyet foglalja el a tabellán, és az eddig lejátszott hat mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, két alkalommal döntetlent játszott, egyszer pedig vesztesként hagyta el a pályát. A góllövésükkel sem dicsekedhetnek, hiszen csak négyszer találtak be az ellenfeleik kapujába, ezzel szemben nyolc gólt kaptak. Legutóbb a másik újonc, a Karcag otthonában kaptak ki 1–0 arányban. A hétvégén a Tiszakécskei LC ellen lép pályára.

Székesfehérvárra utazik a Tiszakécskei LC

Fotó: Szentirmay Tamás / Archív-felvétel

A Tiszakécskei LC az eddig lejátszott hat mérkőzéséből kétszer győzött, két alkalommal döntetlent játszott, kétszer pedig nem szerzett pontot. Ez pedig eddig, a tizedik helyhez volt elegendő. A három hét szünetet megpróbálta a legjobban kihasználni a Tisza-parti kisváros gárdája. Keményen készültek, hogy a folytatásban jól szerepeljenek. A válogatott mérkőzések miatt három hét szünet volt az NB II.-es labdarúgó-bajnokságban, de azért a csapatoknak az elmúlt hétvégén kupamérkőzéseket kellett játszani, így arra a mérkőzésre is fel kellett készülni.

Magyar Kupa

A MOL Magyar Kupában a Tiszakécskei LC a Salgótarjáni BTC otthonába utazott. A vármegyei első osztályú gárdát 1–4 arányban győzték le. Ezzel kapcsolatban Pintér Csaba az alábbiakat mondta: Amiért utaztunk Salgótarjánba, azt a célt elértük, és továbbjutottunk a kupában. A látottak alapján lehetett volna sokkal jobb is az eredmény, amit ezen a héten átbeszéltünk. Az viszont pozitívum, hogy olyan volt a mérkőzés kimenetele, hogy tudtam azoknak a labdarúgóknak játéklehetőséget adni, akiknek eddig kevesebb jutott.

Székesfehérvár ellen játszik a Tiszakécskei LC

Vasárnap Székesfehérváron egészen más lesz a helyzet, mert nem továbbjutásért és kiesésért megy a küzdelem, hanem a három pontért.

– Nekünk jól jött a válogatott szünet ahhoz, hogy a játékunkat még alakítsuk, finomítsuk. Amik pedig hiányoztak még, azokon módosítsunk. Azt gondolom, hogy megfelelő módon fel tudtuk a Székesfehérvárt térképezni, a rendelkezésre álló adatok és információk alapján. Tudjuk, hogy ez a találkozó nem lesz egyszerű, mert a Fehérvár egy tradicionális labdarúgóklub. Az elmúlt bajnokságban ugyan kiestek az első osztályból, folyamatos változáson mennek keresztül, de ettől függetlenül, nekem az a véleményem, hogy ők komoly játékerőt képviselnek. Az kétségtelen, hogy vannak jó játékosaik, de nekünk is vannak jó játékosaink, és megvan a saját erősségünk, így semmiképpen sem fogunk feltartott kézzel nekimenni a mérkőzésnek, hangsúlyozta a vezetőedző.