Labdarúgás

3 órája

Salgótarjánban vendégszerepel a Tiszakécskei LC

Címkék#salgótarján#Tiszakécskei LC#labdarúgás

Ezen a hétvégén rendezik a MOL Magyar Kupa 3. fordulóját. Az NB II.-ben szereplő Tiszakécskei LC a Nógrád vármegyei első osztályban szereplő Salgótarjáni BTC vendége lesz. A papírforma tehát a két osztállyal magasabban szereplő Kécske mellett szól, elbizakodottságról azonban – amint azt Pintér Csaba vezetőedző kifejtette – szó sincs a Tisza-partiak háza táján.

Vincze Miklós

Botorság lenne a Tiszakécskei LC salgótarjáni fellépését a Pink Floyd együttes legendás, 1971-es, a Pompei romok között felvett előadásához hasonlítani, de bármilyen erőltetett lenne is a hasonlat, néhány párhuzam fönnáll. Az az év ugyanis, amikor a Pink Floyd kipakolta a felszerelését a Nápoly közelében fennmaradt ókori amfiteátrumban, hogy felvegyék minden idők egyik legmisztikusabb hangulatú koncertjét, egybeesett a Salgótarjáni BTC történetének egyik csúcspontjával.

Salgótarjánban vendégszerepel a Tiszakécskei LC
Pintér Csaba, a Tiszakécskei LC vezetőedzője
Fotó: Szentirmay Tamás

Az 1971–72-es idényben érte el ugyanis az NB I.-ből egy időben kirobbanthatatlan bányászcsapat, az SBTC a történetének legjobb eredményét: bronzérmes lett az NB I.-ben, hogy aztán 1972 őszén lejátssza története egyetlen UEFA-kupa mérkőzését. Az ellenfél az AEK Athén volt, idegenben 3–1-re kapott ki a Stécé, hazai pályán 1–1-et játszott a Moór Ede által gardírozott csapat a Szőke – Gecse, Kmetty, Varga S., Vertig, Horváth F., Répás, Básti, Szoó, Kajdi, Jeck kezdőcsapattal.

És van még egy érintkezési pontja a Pompei hasonlatnak: a Nógrád vármegyei csapat legendás otthona, a Szojka Ferenc Stadion a tiszakécskei modern arénához képest valóban úgy hat, mint a legendás Stécének szentelt időkapszula, amely fölött a felhőkben mintha még a névadó, Szojka Ferenc szelleme is ott lebegne. Márpedig Szojka Ferenc nem akárki volt, hanem az Aranycsapat, az 1954-ben a világbajnokságon ezüstéremmel csalódottan hazatérő magyar válogatott tagja.

A róla elnevezett stadion felújítása régóta esedékes, de abban, hogy a sok modern arénához képest a régmúlt hangulatát idézi, az a pozitívum, hogy aki időutazásra vágyik, azt bizony kellemes meglepetés éri a Szojka Ferenc Stadionban. Ettől függetlenül természetesen komoly szakmai munka folyik a klub háza táján, följebb is vágynak a vármegyei első osztálynál, dolgoznak is azon a Karancsalján, hogy mielőbb följebb kerüljenek. Az SBTC a nógrádi vármegye bajnokságában jelenleg a 2. helyen áll, három mérkőzésből három győzelemmel, három ponttal elmaradva a négy fordulóból hibátlan Karancslapujtőtől.

A Tiszakécskei LC igyekszik magából kihozni a maximumot

Pintér Csabát, a Tiszakécske vezetőedzőjét arról faggattuk, hogy létezik-e olyan a kécskei öltözőben, hogy bárki is félvárról vehetne egy leendő ellenfelet, vagy pedig ez tilos.

– Ez abszolút tilos nálunk, de tiltani nem is kell, hiszen ez távol áll a stáb és a játékosok mentalitásától, és nem is vagyunk abban a helyzetben, hogy bárkit is lenézzünk – felelte Pintér Csaba, akinek a válaszából az is kiderül, hogy ugyanolyan módszeresen készül a Tiszakécske a tarjáni fellépésre, mint annak idején a Pink Floyd a Pompei-beli produkciójára. – Az egyébként a sport szellemével is tökéletesen ellentétes lenne. Nemhogy nem nézzük le a nagy múlttal rendelkező SBTC-t, hanem annak ellenére, hogy jelenleg a Nógrád vármegyei első osztályban szerepel, nagyon is tiszteljük az ellenfelet, így a mérkőzésre természetesen az általam aktuálisan a legjobbnak tartott kezdő tizenegyünkkel futunk ki.

Sőt, ahogy a másodosztálybeli ellenfeleinkből is igyekszünk maximálisan felkészülni, úgy a Salgótarjánt is minden lehetséges forrásból igyekeztünk a lehető legpontosabban feltérképezni. Azt ugyanakkor talán mondanom sem kell, hogy a célunk a győzelem. Azon leszünk, hogy a mérkőzésen a két csapat között jelenleg meglévő két osztály különbséget érvényre juttassuk, és továbbjussunk a következő körbe a MOL Magyar Kupában.

 

 

