Salgótarjánban vendégszerepel a Tiszakécskei LC

Botorság lenne a Tiszakécskei LC salgótarjáni fellépését a Pink Floyd együttes legendás, 1971-es, a Pompei romok között felvett előadásához hasonlítani, de bármilyen erőltetett lenne is a hasonlat, néhány párhuzam fönnáll. Az az év ugyanis, amikor a Pink Floyd kipakolta a felszerelését a Nápoly közelében fennmaradt ókori amfiteátrumban, hogy felvegyék minden idők egyik legmisztikusabb hangulatú koncertjét, egybeesett a Salgótarjáni BTC történetének egyik csúcspontjával.

Pintér Csaba, a Tiszakécskei LC vezetőedzője

Fotó: Szentirmay Tamás

Az 1971–72-es idényben érte el ugyanis az NB I.-ből egy időben kirobbanthatatlan bányászcsapat, az SBTC a történetének legjobb eredményét: bronzérmes lett az NB I.-ben, hogy aztán 1972 őszén lejátssza története egyetlen UEFA-kupa mérkőzését. Az ellenfél az AEK Athén volt, idegenben 3–1-re kapott ki a Stécé, hazai pályán 1–1-et játszott a Moór Ede által gardírozott csapat a Szőke – Gecse, Kmetty, Varga S., Vertig, Horváth F., Répás, Básti, Szoó, Kajdi, Jeck kezdőcsapattal.

És van még egy érintkezési pontja a Pompei hasonlatnak: a Nógrád vármegyei csapat legendás otthona, a Szojka Ferenc Stadion a tiszakécskei modern arénához képest valóban úgy hat, mint a legendás Stécének szentelt időkapszula, amely fölött a felhőkben mintha még a névadó, Szojka Ferenc szelleme is ott lebegne. Márpedig Szojka Ferenc nem akárki volt, hanem az Aranycsapat, az 1954-ben a világbajnokságon ezüstéremmel csalódottan hazatérő magyar válogatott tagja.

A róla elnevezett stadion felújítása régóta esedékes, de abban, hogy a sok modern arénához képest a régmúlt hangulatát idézi, az a pozitívum, hogy aki időutazásra vágyik, azt bizony kellemes meglepetés éri a Szojka Ferenc Stadionban. Ettől függetlenül természetesen komoly szakmai munka folyik a klub háza táján, följebb is vágynak a vármegyei első osztálynál, dolgoznak is azon a Karancsalján, hogy mielőbb följebb kerüljenek. Az SBTC a nógrádi vármegye bajnokságában jelenleg a 2. helyen áll, három mérkőzésből három győzelemmel, három ponttal elmaradva a négy fordulóból hibátlan Karancslapujtőtől.