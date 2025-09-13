Biztos győzelemmel jutott tovább a Tiszakécskei LC

Mindössze 11 percig maradt érintetlen a lelkesen küzdő hazai csapat hálója, Ramos a 12. percben megszerezte a Tiszakécskei LC-nek a vezetést. Horváth Emil a 35. percben kettőre növelte az előnyt. Pataki Bence a második félidő elején 0-3-ra módosította az állást, majd kisvártatva Horváth Emil ismételt. A hazaiak becsületgólját Kerek Norbert szerezte a hajrában.

A Tiszakécskei LC győzelmet aratott

Fotó: Szentiray Tamás / Archív-felvétel

Nyert a Tiszakécskei LC

SBTC-Tiszakécskei LC 1-4 (0-2)

Salgótarján, Szojka Ferenc Stadion, vezette: Nagy Róbert (Elek Balázs, Gutyán Dániel)

SBTC: Szalay – Széplaki, Horváth K. (Mátyás 46.), Ujvári, Köböl (Molnár 82.), Csifó (Kerek 59.), Nagy M., Csutora, Járvás (Brandner 46.), Boros (Marosvölgyi 82.), Csuka. Vezetőedző: Sebestyén Szilárd.

Tiszakécskei LC: Prokop – Ramos (Vukk 62.), Horváth E., Takács Zs., Lucas (Takács T. 46.), Szekér, Juhász (Balázs 71.), Bódi, Varga J. (Terbe 46.), Visinka, Pataki (Burdika 62.). Vezetőedző: Pintér Csaba.

Gól: Kerek a 83. illetve Ramos a 12., Horváth E. a 35., az 55., Pataki a 47. percben.