szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Biztos győzelemmel jutott tovább a Tiszakécskei LC

Címkék#Tiszakécskei LC#labdarúgás#Magyar Kupa

A Kécske a Salgótarjáni BTC vendége volt a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában. A Tiszakécskei LC érvényesítette a két csapat közti osztálykülönbséget, és 4-1-es győzelemmel jutott tovább a következő körbe.

Vincze Miklós

Mindössze 11 percig maradt érintetlen a lelkesen küzdő hazai csapat hálója, Ramos a 12. percben megszerezte a Tiszakécskei LC-nek a vezetést. Horváth Emil a 35. percben kettőre növelte az előnyt. Pataki Bence a második félidő elején 0-3-ra módosította az állást, majd kisvártatva Horváth Emil ismételt. A hazaiak becsületgólját Kerek Norbert szerezte a hajrában.

A Tiszakécskei LC egy korábbi mérkőzésen
A Tiszakécskei LC győzelmet aratott
Fotó: Szentiray Tamás / Archív-felvétel

Nyert a Tiszakécskei LC

SBTC-Tiszakécskei LC 1-4 (0-2)

Salgótarján, Szojka Ferenc Stadion, vezette: Nagy Róbert (Elek Balázs, Gutyán Dániel)

SBTC: Szalay – Széplaki, Horváth K. (Mátyás 46.), Ujvári, Köböl (Molnár 82.), Csifó (Kerek 59.), Nagy M., Csutora, Járvás (Brandner 46.), Boros (Marosvölgyi 82.), Csuka. Vezetőedző: Sebestyén Szilárd.

Tiszakécskei LC: Prokop – Ramos (Vukk 62.), Horváth E., Takács Zs., Lucas (Takács T. 46.), Szekér, Juhász (Balázs 71.), Bódi, Varga J. (Terbe 46.), Visinka, Pataki (Burdika 62.). Vezetőedző: Pintér Csaba.

Gól: Kerek a 83. illetve Ramos a 12., Horváth E. a 35., az 55., Pataki a 47. percben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu