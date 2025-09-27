Háromesélyes rangadóra készül a Tiszakécske II.

A Tiszakécskei LC II. az utóbbi két idényben bajnok lett a vármegye I-ben, és nem titkoltan idén is szeretne versenyben lenni az aranyéremért. A TLC öt forduló után vezet is, négy győzelem mellett csak egyszer játszott döntetlent. Noha akadtak szorosabb eredmények is ebben, ezek a sikerek nagyon sokat érhetnek a végén.

A Tiszakécskei LC II. a Harta után újabb rivális skalpjára hajt

Fotó: Szentirmay Tamás

– Jó úton járunk, lehet látni a csapaton azt, hogy meccsről meccsre tudunk előre lépni, illetve korábban elkövetett hibákat javítani. Ezekben a szűk sikerekben az is benne van, hogy mi vagyunk az utóbbi két kiírás bajnoka, senki sem úgy jön nekünk, hogy gólkülönbséget akarnak javítani. Inkább az a problémánk egyelőre, hogy azok a gólhelyzetek, amik tavaly megvoltak, azok most is kialakulnak, de kevesebbet használunk ki. Nem mindig tükrözték ezek a szoros eredmények tehát a játék képét – tekintett vissza az eddigi szereplésre Bagi Gábor, a Tiszakécskei LC technikai vezetője.

A Tiszakécskei LC háromesélyes meccsre számíthat

Vasárnap értékmérő találkozó vár a TLC-re, hiszen az SC Hírös-Ép vendége lesz, mely alaposan beerősített nyáron, ennek megfelelően négy győzelem mellett csak egyszer kapott ki, hátránya így egy pont a címvédővel szemben.

– A Harta elleni meccs előtt (melyet 3-2-re megnyert azóta a Tiszakécske – a szerk.) megfogalmaztam a csapatnak is, hogy két olyan találkozó előtt állunk, mely a bajnokság ezen periódusában meg tudja mutatni, hogy van-e realitása annak, hogy idén is a bajnoki címért küzdjünk. Két játszós ellenfélről van szó, jól erősítettek, elkapták a rajtot is. Amennyiben a kellő odafigyelés, akarat, illetve a jó játék is meglesz, akkor elégedettek lehetünk. A megyei bajnokságban a jó recept mindig az, hogy legyenek motivált fiatalok, mellettük pedig rutinos játékosok, akik őket megfelelő irányba terelik. Ez most már a Hírös-Ép-nél is megvan. Van egy jó magjuk, akik korábban az NB-s, most pedig a megyei szinten is régóta együtt játszanak, erősségei a ligának, és vevők erre a dologra a fiataljaik is. Egy olyan csapattal fogunk találkozni, mely komoly riválisunk lehet, ebből kifolyólag egy nagyon jó meccsre van kilátás, mely háromesélyes lesz – mondta Bagi Gábor.