Emberhátrányban is megnehezítette a Harta a Tiszakécske II dolgát – galériával

A Tiszakécskei LC II csapatának nem titkolt szándéka az, hogy az elmúlt két bajnoki év után harmadik alkalommal is megnyerje a vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokságot. A Harta elleni találkozó előtti négy fordulóból ugyan nem százszázalékos, de csak egy alkalommal játszott döntetlent, három mérkőzését pedig megnyerte. Így tíz ponttal, a harmadik helyet foglalta el a tabellán.

A vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójában a Tiszakécskei LC II csapata hazai pályán fogadta a Harta SE-t

Fotó: Szentirmay Tamás

A hartaiak is jól szerepeltek az előző bajnokságban, hiszen a Tiszakécske mögött a második helyen végeztek. Az idei évben is jól kezdtek, mert három találkozót megnyertek, egy alkalommal pedig vereséget szenvedtek. Kilenc pontjukkal, egy ponttal lemaradva a Tiszakécskétől, így is ott voltak a negyedik helyen. Éppen ezért szinte mindenki biztosra vette, hogy a mostani egymás elleni találkozójuk, ezúttal is küzdelmes, gólokban gazdag, jó mérkőzést fog hozni. És ez meg is valósult.

Izgalmas meccset vívott a Harta és a Tiszakécskei LC

Már a 10. percben Lovas Andor előtt adódott lehetőség, mert tiszta helyzetben laposan lőtt, de Ámann szögletre tudta tenyerelni a labdát. Három perccel később, utolsó emberként, még a tizenhatos előtt, Fekete Tamás szabálytalankodott Kálival szemben, amiért a játékvezető kiállította. Ezért viszont nem esett kétségbe a vendégcsapat, mert két perccel később, az új szerzemény Koszovcsuk, fordulásból kilőtte a jobb alsós sarkot 0–1. Öt perccel később Juhász száguldott végig a jobb oldalon, beadásáról azonban Káli lemaradt. A 27. percben Káli a bal oldalra adta ki a labdát Szabó Dávidnak, aki nagy erővel lőtt a hálóba 1–1. Két perccel később Lovas Zsombor beadása után Káli Ámannt találta el. Újabb két perc elteltével István László szabadrúgását a jobb alsó sarokól tenyerelte ki Ámann. Az első félidő hajrájában Balla Dániel keresztlabdája után Juhász lőtt kapásból nagy gólt 2–1. A 45. percben Balla beadásáról éppen csak lemaradt Káli. A hosszabbítás második percében Juhász próbálta átemelni a labdát Ámannon, de a kapus résen volt.

A második félidő elején Balla a baloldalon hosszú sprintet vágott ki, belőtt labdáját Káli értékesítette 3–1. Két perccel később szépített a Harta. Bal oldali szöglet után Zsákovics fejelt a hálóba 3–2. A 88. percben Faragó Milán lövése a bal kapufáról pattant ki a mezőnybe.