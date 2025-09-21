2 órája
Emberhátrányban is megnehezítette a Harta a Tiszakécske II dolgát – galériával
A vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójában a Tiszakécskei LC II csapata hazai pályán fogadta a Harta SE-t. A találkozó előtt az addig lejátszott mérkőzések után mind a két csapat előkelő helyet foglalt el a tabellán. A Tiszakécskei LC célja pedig most is a győzelem volt.
A Tiszakécskei LC II csapatának nem titkolt szándéka az, hogy az elmúlt két bajnoki év után harmadik alkalommal is megnyerje a vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokságot. A Harta elleni találkozó előtti négy fordulóból ugyan nem százszázalékos, de csak egy alkalommal játszott döntetlent, három mérkőzését pedig megnyerte. Így tíz ponttal, a harmadik helyet foglalta el a tabellán.
A hartaiak is jól szerepeltek az előző bajnokságban, hiszen a Tiszakécske mögött a második helyen végeztek. Az idei évben is jól kezdtek, mert három találkozót megnyertek, egy alkalommal pedig vereséget szenvedtek. Kilenc pontjukkal, egy ponttal lemaradva a Tiszakécskétől, így is ott voltak a negyedik helyen. Éppen ezért szinte mindenki biztosra vette, hogy a mostani egymás elleni találkozójuk, ezúttal is küzdelmes, gólokban gazdag, jó mérkőzést fog hozni. És ez meg is valósult.
Izgalmas meccset vívott a Harta és a Tiszakécskei LC
Már a 10. percben Lovas Andor előtt adódott lehetőség, mert tiszta helyzetben laposan lőtt, de Ámann szögletre tudta tenyerelni a labdát. Három perccel később, utolsó emberként, még a tizenhatos előtt, Fekete Tamás szabálytalankodott Kálival szemben, amiért a játékvezető kiállította. Ezért viszont nem esett kétségbe a vendégcsapat, mert két perccel később, az új szerzemény Koszovcsuk, fordulásból kilőtte a jobb alsós sarkot 0–1. Öt perccel később Juhász száguldott végig a jobb oldalon, beadásáról azonban Káli lemaradt. A 27. percben Káli a bal oldalra adta ki a labdát Szabó Dávidnak, aki nagy erővel lőtt a hálóba 1–1. Két perccel később Lovas Zsombor beadása után Káli Ámannt találta el. Újabb két perc elteltével István László szabadrúgását a jobb alsó sarokól tenyerelte ki Ámann. Az első félidő hajrájában Balla Dániel keresztlabdája után Juhász lőtt kapásból nagy gólt 2–1. A 45. percben Balla beadásáról éppen csak lemaradt Káli. A hosszabbítás második percében Juhász próbálta átemelni a labdát Ámannon, de a kapus résen volt.
A második félidő elején Balla a baloldalon hosszú sprintet vágott ki, belőtt labdáját Káli értékesítette 3–1. Két perccel később szépített a Harta. Bal oldali szöglet után Zsákovics fejelt a hálóba 3–2. A 88. percben Faragó Milán lövése a bal kapufáról pattant ki a mezőnybe.
Nem sikerült egyenlíteni
Ez a találkozó is bizonyította azt, hogy két jó csapat mérkőzött meg egymással. A találkozó elején történt kiállítás egyáltalán nem vetette vissza a Hartát, továbbra is lendületben maradtak és a vezetést is megszerezték. Később a Tiszakécske magához ragadta a kezdeményezést és a szünetre megfordították a mérkőzést. A második játékrész elején növelni is tudták az előnyüket, de a hartaiak még tudtak szépíteni. A mérkőzés hajrájában át is vették a kezdeményezést, és mindent megtettek annak érdekében, hogy egyenlítsenek, de ez nem sikerült. Ettől függetlenül a szurkolók élvezetes, jó mérkőzés szemtanúi lehettek.
Bagi Gábor: Nagyon jó mérkőzést láthattak azok, akik kijöttek erre a találkozóra, ami méltó volt mind a két csapathoz, mert a Harta is kulturált támadó focit játszik. Úgy harangoztam be a játékosoknak, hogy két olyan csapat fog ezen a mérkőzésen játszani, akik általában nagyon sok gólt rúgnak a bajnokságban, mert a támadó focit preferálják. Talán az első félidőben nagyobb arányú vezetésre is szert tehettünk volna. Amikor megrúgtuk a harmadik gólunkat, akkor egy két perces kimaradás után kaptuk meg a hartaiak második találatát. A vendégek felvállalták azt, hogy egyenlíteni szeretnének, de nekik sem jött össze az egyenlítés és nekünk sem, hogy egy góllal lezárjuk a találkozót. Amennyiben ez a két csapat, a bajnokság folytatásban is ugyan ezt a teljesítményt nyújtja, akkor nagy esélyük lesz arra, hogy a végén ott legyenek az első ötben. Örülök annak, hogy a csapatom egyre jobb játékot nyújt és annak is, hogy a mai mérkőzésen három gólt rúgtunk.
Sümegi József: Ezen a találkozón az elmúlt évi bajnok és a második helyezett találkozott egymással. Nagyon jó, hajtós mérkőzést játszottunk a Tiszakécskével. Voltak periódusok, amikor látszott az, hogy mi eggyel kevesebben voltunk a pályán. Főleg a második félidő második felében azonban ez kiegyenlítődött. A találkozó végén talán még húzta is az időt a Tiszakécske, tartották az eredményt. Mi sajnos ezen a mérkőzésen ennyire voltunk képesek. Ebből a találkozóból lehet építkezni, mert nyolcvan percen keresztül emberhátrányban játszottunk, mégis rúgtunk két gólt, és vezettünk is. Gratulálok a Tiszakécskének, mert így egy góllal jobbak voltak.
Tiszakécskei LC II–Harta SE 3–2 (2–1)
Tiszakécske, vezette: Petyarity József (Viskovics László Richárd, Ézsiás Gábor József).
Tiszakécske: Fürj – István L., Szalai (Tóth M. 52.), Szabó D. (Sallai 62.), Klemenc, Káli (Faragó M. 82.), Németh G., Balla D., Lovas A. (Oberna 90.), Lovas Zs. (Ruzsa 77.), Juhász G.
Technikai vezető: Bagi Gábor
Harta: Ámann – Puskás (Gugyella 63.), Fekete T., Nagy M., Grecu (Zsákovics 46.), Ivacs, Koszovcsuk, Nitsch, Németh T., Varga M., Báló.
Vezetőedző: Sümegi József
Gólszerző: Szabó D. 26., Juhász G. 43., Káli 50., illetve Koszovcsuk 15., Zsákovics 53. percben.
Sárga lap: Németh G. 36., Szabó D. 39., István L. 64., Klemenc 81., Juhász G. 90., illetve Puskás 6., Grecu 39., Varga 89. percben.
Kiállítva: Fekete T. a 13. percben.
A Tiszakécskei LC II csapata a Harta SE-t fogadtaFotók: Szentirmay Tamás