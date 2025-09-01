Ramos bal lábbal lőtt csavart lövése három pontot ért a Tiszakécskének – fotók

A Tiszakécskei LC vendégének nem annyira jó a helyzetük, mert a találkozóig lejátszott öt mérkőzésből egyet nyertek meg, egy alkalommal döntetlent játszottak, míg három fordulóban nem szereztek pontot, így őket is fűtötte a vágy, hogy bizonyítsanak szurkolóiknak. A két évvel ezelőtti NB II-es bajnokságban mind a két mérkőzés döntetlenül végződött.

A Tiszakécskei LC a BVSC-Zugló ellen lépett pályára

Fotó: Szentirmay Tamás

Csupán egy gól született

A találkozó első perceiben feltérképezték egymást a csapatok. Az első igazi helyzet a vendégek előtt adódott a 8. percben, amikor is egy jobb oldalról belőtt labdát Prokop előre vetődve öklözött ki. A másik oldalon bő félóra elteltével, Visinka fejelt kapu fölé. Az első játékrész utolsó percében Pataki ígéretes lövésébe egy védő beleért, így csak szöglet lett belőle.

A második félidő elején Bódi szabadrúgása után Ramos ballal a jobb felső sarokba csavart 1–0. Az 54. percben egy zuglói játékos kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül, de a játékvezető sípja néma maradt. Négy perccel később Ramos fejesét a léc alól ütötte szögletre Megyeri. A BVSC is kihagyott egy nagy helyzetet, még pedig Pekár, mert éles szögből leadott lövése elment a kapu fölött. A 67. percben Pataki középre tartó lövését öklözte ki Megyeri. A rendes játékidő utolsó előtti percében Bódi a baloldalról végzett el szögletet és úgy csavarta a labdát, hogy az majd nem beesett a bal felső sarokba.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mind a két csapatnak voltak lehetőségei. A második játékrész elején gyorsan gólt szerzett a Tiszakécskei LC, és azt követően már ők irányították a játékot. Több helyzetet is kidolgoztak, de a BVSC-nek is voltak lehetőségeik.

A Tiszakécskei LC és a Zugló mérkőzés értékelése

Pintér Csaba: – Az elő félidőben nem azt játszotta a csapat, mint amit megbeszéltünk, így magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Belementünk egy olyan játékba, ami az ellenfélnek kedvezett. Jókor rúgtuk a gólt, volt több lehetőségünk, de az ellenfelünknek is. Akadt egy-két rossz helyen elkövetett hibánk, ami ezen a szinten nem fér bele, mert bármikor megbüntethetik. Az elejétől azt kellett volna játszanunk, mint amit a második félidőben. Meg voltak a lehetőségeink, tudtuk, hogy mire számítsunk az ellenféltől, és azok működő képesek is voltak. Ma volt egy kis szerencsénk. Ez a győzelem sokat jelent számunkra, mérföldkő volt, meghatározó ez a hazai győzelem. Ha az összképét nézzük a meccsnek, akkor megérdemeltük a három pontot.