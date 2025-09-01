szeptember 1., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Ramos bal lábbal lőtt csavart lövése három pontot ért a Tiszakécskének – fotók

Címkék#Tiszakécskei LC#labdarúgás#NB II

A bajnokság hatodik fordulójában a Tiszakécske a BVSC-Zugló gárdáját fogadta a Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó bajnokságban. A Tiszakécskei LC célja egyértelműen az volt, hogy a két vereség után, hazai környezetben, győztesként hagyják el a pályát.

Szentirmay Tamás

A Tiszakécskei LC vendégének nem annyira jó a helyzetük, mert a találkozóig lejátszott öt mérkőzésből egyet nyertek meg, egy alkalommal döntetlent játszottak, míg három fordulóban nem szereztek pontot, így őket is fűtötte a vágy, hogy bizonyítsanak szurkolóiknak. A két évvel ezelőtti NB II-es bajnokságban mind a két mérkőzés döntetlenül végződött.

A Tiszakécskei LC a BVSC-Zugló ellen játszott
A Tiszakécskei LC a BVSC-Zugló ellen lépett pályára
Fotó: Szentirmay Tamás

Csupán egy gól született

A találkozó első perceiben feltérképezték egymást a csapatok. Az első igazi helyzet a vendégek előtt adódott a 8. percben, amikor is egy jobb oldalról belőtt labdát Prokop előre vetődve öklözött ki. A másik oldalon bő félóra elteltével, Visinka fejelt kapu fölé. Az első játékrész utolsó percében Pataki ígéretes lövésébe egy védő beleért, így csak szöglet lett belőle.

A második félidő elején Bódi szabadrúgása után Ramos ballal a jobb felső sarokba csavart 1–0. Az 54. percben egy zuglói játékos kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül, de a játékvezető sípja néma maradt. Négy perccel később Ramos fejesét a léc alól ütötte szögletre Megyeri. A BVSC is kihagyott egy nagy helyzetet, még pedig Pekár, mert éles szögből leadott lövése elment a kapu fölött. A 67. percben Pataki középre tartó lövését öklözte ki Megyeri. A rendes játékidő utolsó előtti percében Bódi a baloldalról végzett el szögletet és úgy csavarta a labdát, hogy az majd nem beesett a bal felső sarokba.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mind a két csapatnak voltak lehetőségei. A második játékrész elején gyorsan gólt szerzett a Tiszakécskei LC, és azt követően már ők irányították a játékot. Több helyzetet is kidolgoztak, de a BVSC-nek is voltak lehetőségeik.

A Tiszakécskei LC és a Zugló mérkőzés értékelése

Pintér Csaba: – Az elő félidőben nem azt játszotta a csapat, mint amit megbeszéltünk, így magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Belementünk egy olyan játékba, ami az ellenfélnek kedvezett. Jókor rúgtuk a gólt, volt több lehetőségünk, de az ellenfelünknek is. Akadt egy-két rossz helyen elkövetett hibánk, ami ezen a szinten nem fér bele, mert bármikor megbüntethetik. Az elejétől azt kellett volna játszanunk, mint amit a második félidőben. Meg voltak a lehetőségeink, tudtuk, hogy mire számítsunk az ellenféltől, és azok működő képesek is voltak. Ma volt egy kis szerencsénk. Ez a győzelem sokat jelent számunkra, mérföldkő volt, meghatározó ez a hazai győzelem. Ha az összképét nézzük a meccsnek, akkor megérdemeltük a három pontot.

Dragan Vukmir: – A utóbbi mérkőzéseken több pontot is kidobtunk egyéni hibák miatt. Az első félidőben nálunk volt többet a labda. A második játékrészben az ellenfelünk a semmiből szerezte a gólt. Többet kockáztattunk, de az egyéni hibák miatt nem sikerült pontot szereznünk.

Fotók: Szentirmay Tamás

Fotók: Szentirmay Tamás

Tiszakécskei LC–BVSC-Zugló 1–0 (0–0)

Tiszakécske, 350 néző, vezette: Jakab Árpád (Szabó Dániel, Ring Kevin).

Tiszakécske: Prokop – Balázs B., Takács Zs., Visinka – Varga – Bódi, Horváth E. (Szekér 67.), Lucas, (Burdinka 90.), Pataki (Takács T. 79.) – Ramos, (Géringer 90.), Zámbó (Vukk 79.).

Vezetőedző: Pintér Csaba

BVSC-Zugló: Megyeri – Benkő, Vinicius, Kaczvinszki, Király Á. – Szilágyi, Palincsár – Sarkadi (Blyzniuk 82.), Csernik (Dénes A. 68.), Pekár (Kelemen 82.) – Farkas B., (Bacsa 68.)

Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Ramos a 47. percben.

 

 

