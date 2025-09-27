Van törleszteni valója a Tiszakécskének a szurkolók és maguk felé is – fotók

A vendégek az eddig lejátszott hét mérkőzésből mindössze egy alkalommal tudtak nyerni, kétszer döntetlent játszottak, négy alkalommal pedig vereséget szenvedtek, így öt ponttal a tizennegyedik helyet foglalják el a tabellán. Legutóbb hazai pályán, a hatodik helyen álló újonc Karcag ellen 0–0-as döntetlent játszottak. Ez pedig azt jelenti, hogy a táblázaton lévő helyüktől függetlenül, figyelni kell rájuk. A Tiszakécskei LC mindent megtesz majd a győzelem érdekében.

Lejátszotta edzőmeccsét a Tiszakécskei LC

Fotó: Szentirmay Tamás

Ki kell köszörülni a csorbát

A Tiszakécske az elmúlt fordulóban nagy arányú (5–0), vereséget szenvedett Székesfehérváron. Ez, akár merről is nézzük, még úgy sem, hogy a Videoton az elmúlt évben még az első osztályban játszott, nem volt benne a pakliban. Az eset azonban megtörtént, ez ellen már nem lehet mit tenni, csak egy dolgot, még pedig azt, hogy a Budafok ellen ki kell köszörülni a csorbát.

A Tiszakécskei LC célja a győzelem

A Videoton elleni találkozóval és a Budafok elleni mérkőzéssel kapcsolatban Balázs Benjamin csapatkapitány a következőket mondta. – A mérkőzésen történteket átbeszéltük a hétfői edzésen, ahol mindenki elmondta a véleményét, hogy ki hogyan látta és min kellene javítani. Szerdán pedig megnéztük azt a videót, hogy hogyan játszottunk azon a mérkőzésen, hogyan kaptuk a gólokat. Rossz volt nézni, hogy a Videoton öt alkalommal is betalált a hálónkba, mi meg nem azt játszottuk, amit tudunk. Az öt gól megviselt bennünket, de szerencsére a labdarúgás olyan, hogy a hétvégén már lehet bizonyítani. Csütörtöktől már csak a következő meccsre, a Budafok elleni találkozóra koncentráltunk. Számunkra nagyon fontos mérkőzés lesz, mert mindenképpen győzni szeretnénk és itthon tartani a három pontot. Minden mérkőzés nagyon nehéz, függetlenül attól, hogy a tabellán hol áll egy csapat. A másodosztálynak ez is az egyik különlegessége. A bajnokság elején a nézők sokan kilátogattak a meccseinkre, bíztak a csapatban. Éppen ezért szeretnénk azt, ha jó játékkal, vissza tudnánk szerezni a nézők bizalmát. A legfontosabb természetesen az, hogy nyerjünk. Előre kell tekinteni, ki kell javítani a hibánkat és akkor talán feledtetjük a Videoton elleni meccset, hangsúlyozta Balázs Benjamin.