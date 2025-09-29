szeptember 29., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Hazai pályán kapott ki a Tiszakécske a Budafoktól – fotók

A Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó bajnokságban a nyolcadik fordulót bonyolították le, melyben a Kécske a Budafoki MTE-t fogadta. A Tiszakécskei LC-nek csak egy eredmény számított elfogadhatónak még pedig a győzelem, minden más kudarcot jelentett.

Szentirmay Tamás

A két csapat eddig tíz alkalommal találkozott egymással, melyből négy alkalommal a budafokiak kerültek ki győztesként, háromszor a Tiszakécskei LC nyert, három alkalommal pedig nem bírt egymással a két csapat. Legutóbb másfél évvel ezelőtt találkoztak a Tisza-parti stadionban, amikor is 2–2-es döntetlen született.

a tiszakécskei lc és a budafok egy-egy játékosa a pályán
A Tiszakécskei LC a Budafok ellen játszott hazai pályán
Fotó: Szentirmay Tamás

Az első igazi nagy helyzet a hazaiak előtt adódott már a 6. percben, amikor is Szekér kapásból leadott lövése a felső lécen csattant. Az első gólt mégis a vendégek szerezték. A 19. percben Pataki az alapvonal közelében, a tizenhatoson belül, teljesen feleslegesen fellökte Selyem Bálintot, amiért a játékvezető határozottan a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt Hajdú középre lőtte, Prokop ugyan lábbal még beleért, de hárítani nem tudta 0–1. Selyem Bálintot le kellett cserélni, a válla sérült meg. Bő félóra telt el a játékból, amikor Varga Balázs távoli lövése már átjutott Prokopon, de Valencsik a gólvonalról ki tudta rúgni a labdát. Nem sokkal utána Szekér húsz méteres bombája alig ment a kapu fölé.

Nem adta fel a Tiszakécskei LC

A második játékrészt jól kezdte a Budafok, mert már az első támadásuknál gólt szereztek. Egy középen eladott labdát Posztobányi kitett Hajdúnak a bal oldalra, aki Varga Józsefet kicselezte már csak Prokoppal állt szembe, aki mellett elrúgta a labdát 0–2. A 49. percben Vukk lövését a léc alól ütötte szögletre Hársfalvi. Tíz perccel később Ramos előtt adódott lehetőség, de Hársfalvi merész vetődéssel leszedte a lábáról a labdát. Egy óra telt el a mérkőzésből, amikor Bódi jobb oldalról belőtt labdáját Ramos estében rúgta a kapuba 1–2. A 77. percben Rehó lövését bravúrral ütötte ki Prokpop.

Az első félidőben korán megszerezte a vezetést a Budafok, majd az első játékrész elején növelni tudta az előnyét. Ez pedig biztonságot adott a vendégeknek. Tartották a labdát, de egy kontra támadás után szépített a Tiszakécske. A hátralévő időben hiába támadtak többet a hazaiak, de mezőnyfölényüket nem tudták gólra váltani, így a Budafok örülhetett a három pontnak.

– Nagyon nehéz értékelni a találkozót, mert fájó ez a verség. 

A mérkőzés jelentős részében fölényben futballoztunk, nekünk volt helyzetük az elején. Nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy nem tudunk a kapuba találni. Kaptunk egy tizenegyest, amiből gól született, majd a második félidőben egy újabb gólt. Onnantól is próbáltunk javítani az eredményen, nagy munkát tettek bele a fiúk, de csak szépíteni tudtunk, pedig meg voltak a lehetőségeink. A találkozó végén nagyon nyomtunk, de sajnos ne tudtunk betalálni – értékelte csapata teljesítményét Pintér Csaba vezetőedző.

– Nagyon készültünk erre az idegenbeli győzelemre, sokat tettünk azért, hogy ez meg legyen. Csapatként tudtunk működni, de tudtuk, hogy hazai pályán, a Tiszakécske erős ellenfél, tele rutinos játékosokkal. 0–2 után sem adták fel, mert van egy Ramos a csapatban, aki ért a gól szerzéshez. Szerencsére jól tudtunk cserélni, ami nagyon bejött, mert stabilizálta a csapatot. Ezek után is tudtunk előre menni, és veszélyesek lenni az ellenfél kapujára. Egymásért küzdöttek a játékosok, és nagyon kellett ez a három pont nekünk – nyilatkozta Mészöly Géza vezetőedző.

A Tiszakécskei LC-a Budafok ellen játszott

Fotók: Szentirmay Tamás

Tiszakécskei LC–Budafoki MTE 1–2 (0–1)

Tiszakécske, vezette: Szigetvári Márk (Punyi Gyula, Balla Levente).

Tiszakécske: Prokop – Balász B., Valencsik, Visinka (Zámbó 53.), – Varga – Vukk, Bódi, Lucas, Szekér (Takács T. 88.), – Pataki (Grünvald 53.), Ramos

Vezetőedző: Pintér Csaba

Budafok: Hársfalvi – Selyem (Rehó 22.), Fekete M., Jagodics, Lapu, Kun (Vasvári 69.), – Posztobányi, Stump (Herczeg 69.), Hajdú (Nándori 80.) – Bukta, Varga B. (Németh M. 69.),

Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Ramos a 61., illetve Hajdú 21., 46. percben.

