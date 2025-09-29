Hazai pályán kapott ki a Tiszakécske a Budafoktól – fotók

A két csapat eddig tíz alkalommal találkozott egymással, melyből négy alkalommal a budafokiak kerültek ki győztesként, háromszor a Tiszakécskei LC nyert, három alkalommal pedig nem bírt egymással a két csapat. Legutóbb másfél évvel ezelőtt találkoztak a Tisza-parti stadionban, amikor is 2–2-es döntetlen született.

A Tiszakécskei LC a Budafok ellen játszott hazai pályán

Fotó: Szentirmay Tamás

Az első igazi nagy helyzet a hazaiak előtt adódott már a 6. percben, amikor is Szekér kapásból leadott lövése a felső lécen csattant. Az első gólt mégis a vendégek szerezték. A 19. percben Pataki az alapvonal közelében, a tizenhatoson belül, teljesen feleslegesen fellökte Selyem Bálintot, amiért a játékvezető határozottan a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt Hajdú középre lőtte, Prokop ugyan lábbal még beleért, de hárítani nem tudta 0–1. Selyem Bálintot le kellett cserélni, a válla sérült meg. Bő félóra telt el a játékból, amikor Varga Balázs távoli lövése már átjutott Prokopon, de Valencsik a gólvonalról ki tudta rúgni a labdát. Nem sokkal utána Szekér húsz méteres bombája alig ment a kapu fölé.

Nem adta fel a Tiszakécskei LC

A második játékrészt jól kezdte a Budafok, mert már az első támadásuknál gólt szereztek. Egy középen eladott labdát Posztobányi kitett Hajdúnak a bal oldalra, aki Varga Józsefet kicselezte már csak Prokoppal állt szembe, aki mellett elrúgta a labdát 0–2. A 49. percben Vukk lövését a léc alól ütötte szögletre Hársfalvi. Tíz perccel később Ramos előtt adódott lehetőség, de Hársfalvi merész vetődéssel leszedte a lábáról a labdát. Egy óra telt el a mérkőzésből, amikor Bódi jobb oldalról belőtt labdáját Ramos estében rúgta a kapuba 1–2. A 77. percben Rehó lövését bravúrral ütötte ki Prokpop.

Az első félidőben korán megszerezte a vezetést a Budafok, majd az első játékrész elején növelni tudta az előnyét. Ez pedig biztonságot adott a vendégeknek. Tartották a labdát, de egy kontra támadás után szépített a Tiszakécske. A hátralévő időben hiába támadtak többet a hazaiak, de mezőnyfölényüket nem tudták gólra váltani, így a Budafok örülhetett a három pontnak.

– Nagyon nehéz értékelni a találkozót, mert fájó ez a verség.

A mérkőzés jelentős részében fölényben futballoztunk, nekünk volt helyzetük az elején. Nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy nem tudunk a kapuba találni. Kaptunk egy tizenegyest, amiből gól született, majd a második félidőben egy újabb gólt. Onnantól is próbáltunk javítani az eredményen, nagy munkát tettek bele a fiúk, de csak szépíteni tudtunk, pedig meg voltak a lehetőségeink. A találkozó végén nagyon nyomtunk, de sajnos ne tudtunk betalálni – értékelte csapata teljesítményét Pintér Csaba vezetőedző.