Nem bírt egymással az eddig pontot nem vesztő két csapat

A találkozó előtt lejátszott két fordulóban egyik csapat sem vesztett pontot, így most biztosak lehettünk abban, hogy egyikük nem lesz százszázalékos. Az elmúlt két évi bajnok Tiszakécske II csapatában több változás is történt, de ugyan ezt elmondhatja magáról a Kalocsa is. A hazaiak az első meccsen a Kiskunfélegyházát győzték le 1–0, a második fordulóban pedig a Kecelt idegenben 1–2 arányban. A vendégek az első fordulóban Bácsalmáson 1–4 arányú győzelmet arattak, a második mérkőzésen pedig a Lajosmizsénél bizonyultak jobbnak 4–2 arányban. Ennek ismeretében izgalmas mérkőzésre volt kilátás.

Döntetlent játszott a Tiszakécske és a Kalocsa

Fotó: Szentirmay Tamás

Az első negyedóra végén, az alapvonal közeléből visszaadott labdát, Sárközi kapásból vágta a léc alá 0–1. Bő öt perc elteltével egyenlített a hazai gárda. Lovas Andor a kapus hasa alatt lőtte be labdát 1–1. Nem sokat, kellett várni az újabb kalocsai találatra. Egy védőről kipattanó labdát Farkas Zalán értékesített 1–2. A 40. percben Káli bal lábas lövését a léc alól tolta szögletre Grausza. Válaszként a másik oldalon Sárközi lövését ütötte ki az alapvonalon túlra Fürj.

A második félidő elején Répási lábáról szedte fel a labdát a tiszakécskei kapus. A 48. percben Oláh Mátéval szemben szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. Káli büntetőjén rajta volt ugyan Grausza, de nem tudta hárítani 2–2. A 65. percben Káli átadása után Oláh át akarta emelni a kalocsai kapuson a labdát, de nem sikerült neki. Három perccel később Répási léc alá tartó bombáját szögletre ütötte Fürj. A 80. percben Sallai lapos lövését lábbal hárította a kalocsai hálóőr. Négy perccel a rendes játékidő befejezése előtt Farkas Zalán hosszú szólót vágott ki, de tiszta helyzetből a kapu mellé lőtt. Egy perccel később az ötösről lőtt fölé Káli.