1 órája
Nem bírt egymással az eddig pontot nem vesztő két csapat
A vármegyei elsőosztályú labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában az elmúlt évi bajnok Tiszakécskei LC II, és a találkozó előtt a tabella élén álló Anda Kalocsa FC találkozott egymással.
A találkozó előtt lejátszott két fordulóban egyik csapat sem vesztett pontot, így most biztosak lehettünk abban, hogy egyikük nem lesz százszázalékos. Az elmúlt két évi bajnok Tiszakécske II csapatában több változás is történt, de ugyan ezt elmondhatja magáról a Kalocsa is. A hazaiak az első meccsen a Kiskunfélegyházát győzték le 1–0, a második fordulóban pedig a Kecelt idegenben 1–2 arányban. A vendégek az első fordulóban Bácsalmáson 1–4 arányú győzelmet arattak, a második mérkőzésen pedig a Lajosmizsénél bizonyultak jobbnak 4–2 arányban. Ennek ismeretében izgalmas mérkőzésre volt kilátás.
Az első negyedóra végén, az alapvonal közeléből visszaadott labdát, Sárközi kapásból vágta a léc alá 0–1. Bő öt perc elteltével egyenlített a hazai gárda. Lovas Andor a kapus hasa alatt lőtte be labdát 1–1. Nem sokat, kellett várni az újabb kalocsai találatra. Egy védőről kipattanó labdát Farkas Zalán értékesített 1–2. A 40. percben Káli bal lábas lövését a léc alól tolta szögletre Grausza. Válaszként a másik oldalon Sárközi lövését ütötte ki az alapvonalon túlra Fürj.
A második félidő elején Répási lábáról szedte fel a labdát a tiszakécskei kapus. A 48. percben Oláh Mátéval szemben szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. Káli büntetőjén rajta volt ugyan Grausza, de nem tudta hárítani 2–2. A 65. percben Káli átadása után Oláh át akarta emelni a kalocsai kapuson a labdát, de nem sikerült neki. Három perccel később Répási léc alá tartó bombáját szögletre ütötte Fürj. A 80. percben Sallai lapos lövését lábbal hárította a kalocsai hálóőr. Négy perccel a rendes játékidő befejezése előtt Farkas Zalán hosszú szólót vágott ki, de tiszta helyzetből a kapu mellé lőtt. Egy perccel később az ötösről lőtt fölé Káli.
Nem bírt egymással a Kécske és a KalocsaFotók: Szentirmay Tamás
Bagi Gábor: – Azt láttam a Kalocsától, amit vártam, még pedig azt, hogy egy nagyon jó csapat. Nekik csak annyi hiányosságuk van, hogy ki tudják tolni kilencven percig a mérkőzéseiket. Most a hatvanadik perc után úgy láttam, mint ha egy kicsit elfogytak volna. Nagyon komoly ellenfelek lesznek minden csapat számára, mert vannak nagyon jó és ügyes játékosaik, akiket, ha együtt tartanak, akkor jó csapatot fognak alkotni. Nekünk annyi hiányzik ebből a bajnokságból, hogy a helyzeteinket be kell rúgni. Ha a tízből nem kettőt, hanem négyet, ötöt értékesítünk, akkor mit fognak majd csinálni velünk az ellenfelek?
Vaskó József: – Az első félidőben az utolsó passzaink alapján vezetnünk kellett volna két góllal. A második játékrészben a csapat visszahúzódott védekezni, ami után a Tiszakécske átvette a játék irányítását. Kontrákból próbáltunk gólt szerezni, de sajnos ez nem sikerül. Véleményem szerin igazságos döntetlen született.
Tiszakécskei LC II–Anda Kalocsa FC 2–2 (1–2)
Tiszakécske, Jakab Renáta (Kányási István, Bublos Olivér).
Tiszakécske: Fürj – István L., Oláh M., Szalai, Szabó D. (Sallai 64.), Klemenc M., Káli, Németh G., Balla D. (Ruzsa 74.), Lovas A., Lovas Zs. Technikai vezető: Bagi Gábor
Kalocsa: Grausza – Rideg, Polyák, Tolnai, Farkas Z., Markó, Horváth M., Répási, Sárközi (Bagó 64.), Tóth L., Török M. Vezetőedző: Vaskó József
Gólszerző: Lovas A. 23, Káli 49., illetve Sárközi 15., Farkas Z. 33. percben.
Sárga lap: István L. 53., Németh G. 53., illetve Török M. 26., Polyák 30. percben.
Német dallamok és ínycsiklandó falatok indították a kiskőrösi hétvégét – fotók, videó
Százak csodálták meg a színpompás szüreti menetet Helvécián – fotók, videó