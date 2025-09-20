Legyőzte a Hartát és a tabella élére állt a Tiszakécske

A négy forduló után a 3. helyen álló Tiszakécske a 4. Hartát fogadta. A Harta szerezte meg a vezetést, a hazai gárda az 50. percre Szabó Dávid, Juhász Gergő és Káli Tibor góljaival 3-1-re fordított. Zsákovics Botond az 53. percben 3-2-re szépített, az eredmény azonban már nem változott. Ezzel a győzelmével a tabella élére állt a bajnoki címvédő Tiszakécske.

Győzött a Csólyospálos, a Lajosmizse és a Tiszakécske

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Küzdelmes összecsapást vívott a Tiszakécske

Nagy csatát hozott a Lajosmizse és az SC Hírös-Ép összecsapása. A mérkőzés 2-1-es eredménye már az első félidőben kialakult.

A Bácsalmás szerezte meg a vezetést a Csólyospálos elleni mérkőzésen a 28. percben, Horváth Dominik góljával. A Csólyospálos a 70. percben Szabó Bence révén egyenlített, majd Tóth Dominik a 92. percben az újonc Csólyospálos második győzelmét jelentő gólt is megszerezte.

Nem esett gól a Kecskeméti TE II. és az Anda Kalocsa FC összecsapásán, a felek így megosztoztak a pontokon.

Eredmények:

Tiszakécskei LC II.-Harta 3-2,

Lajosmizse-SC Hírös-Ép 2-1,

Bácsalmás-Csólyospálos 1-2,

Kecskeméti TE II.-Anda Kalocsa FC 0-0.