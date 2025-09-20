1 órája
Legyőzte a Hartát és a tabella élére állt a Tiszakécske
Ezen a hétvégén az 5. fordulót rendezik meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. Szombaton négy mérkőzést vívtak meg a csapatok. Győzött a Csólyospálos, a Lajosmizse és a Tiszakécske.
A négy forduló után a 3. helyen álló Tiszakécske a 4. Hartát fogadta. A Harta szerezte meg a vezetést, a hazai gárda az 50. percre Szabó Dávid, Juhász Gergő és Káli Tibor góljaival 3-1-re fordított. Zsákovics Botond az 53. percben 3-2-re szépített, az eredmény azonban már nem változott. Ezzel a győzelmével a tabella élére állt a bajnoki címvédő Tiszakécske.
Küzdelmes összecsapást vívott a Tiszakécske
Nagy csatát hozott a Lajosmizse és az SC Hírös-Ép összecsapása. A mérkőzés 2-1-es eredménye már az első félidőben kialakult.
A Bácsalmás szerezte meg a vezetést a Csólyospálos elleni mérkőzésen a 28. percben, Horváth Dominik góljával. A Csólyospálos a 70. percben Szabó Bence révén egyenlített, majd Tóth Dominik a 92. percben az újonc Csólyospálos második győzelmét jelentő gólt is megszerezte.
Nem esett gól a Kecskeméti TE II. és az Anda Kalocsa FC összecsapásán, a felek így megosztoztak a pontokon.
Eredmények:
Tiszakécskei LC II.-Harta 3-2,
Lajosmizse-SC Hírös-Ép 2-1,
Bácsalmás-Csólyospálos 1-2,
Kecskeméti TE II.-Anda Kalocsa FC 0-0.
