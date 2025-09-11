Tímár Krisztián először csapatot építene

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Tímár Krisztián vette át a Gera Zoltán távozása után az NB II-es Kecskeméti TE irányítását, akivel érkezett Szalai Tamás is asszisztens edzőként. Mivel néhány nappal a Honvéd ellen félbeszakadt bajnoki előtt érkeztek, a fő hangsúly az ismerkedésen volt a csapattal az edzések mellett a válogatott szünetben.

Tímár Krisztián határozott tervekkel érkezett

Fotó: Bús Csaba

– Nagyon örültem a klub megkeresésének, gyorsan egyezségre jutottunk, azt éreztem, hogy engem akarnak, illetve tudok segíteni. Nagy motivációval jöttem, de a játékosokon is azt tapasztalom, hogy beleálltak a munkába maximálisan. Kicsit sajnáljuk is, hogy a Honvéd elleni meccset nem tudtuk lejátszani, de igyekeztünk így az időt arra fordítani, hogy jobban megismerjük a játékosokat. Lesz ugye folytatása végül a Honvéd elleni bajnokinak, előtte egy kupameccs is vár ránk az Újpest ellen, az a célunk, hogy a lehető legjobb állapotban várjuk ezeket – mondta Tímár Krisztián.

Tímár Krisztián tudja, milyen csapatot akar építeni

Tímár Krisztián hozzátette, határozott elképzelései vannak arról, milyen csapatot szeretne látni a pályán, ez is közrejátszhatott abban, hogy rá esett a klubvezetés választása. Ehhez viszont sok munka és idő is kell, ugyanakkor az eredmények rovására ez nem mehet.

– Úgy gondolom, hogy mindig lehet látni, mit szeretnék játszani a csapataimmal, egy agresszív, presszingre épülő támadófutballt. Bízom benne, hogy ezt Kecskeméten is meg tudjuk valósítani. Mérkőzésről mérkőzésre lehet ez egyre jobb, de sikerrel is párosulnia kell, pontokat kell szerezni, hogy minél jobb pozícióba kerüljünk. Ehhez dolgozni, edzeni kell, amihez persze idő is szükséges. A játékosok hozzáállása kitűnő, erre lehet alapozni, így optimista vagyok. Abszolút jól telt az érkezésünk óta eltelt időszak is, azt sem bántam, hogy nem volt lekötve edzőmeccs, mert intenzívebb munkát iktattunk be, sok egyéni beszélgetéssel, hogy minél jobban megismerjük egymást a csapattal. A klubnál mindenki profin fogadott minket, a stáb, a vezetés maximálisan támogat minket mindenben. Ez a kohézió lehet a siker kulcsa, mert mindenkin azt tapasztalom, hogy szeretné megmutatni, hogy az utóbbi időszak csak egy kisiklás volt. A játékosok is a győzelem ízére vágynak, mi azért vagyunk, hogy ebben segítsünk nekik – tette hozzá Tímár Krisztián.