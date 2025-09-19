Ezen a hétvégén rendezik Halason a Testvérvárosok Kupáját

Ezen a hétvégén rendezi meg Kiskunhalason a Halasi Box Club huszonnegyedik alkalommal a Testvérvárosok Kupája versenyt.

A kecskeméti Belvárosi Boksz Klub küldöttsége a Testvérvárosok Kupája versenyen

Forrás: Belvárosi Boksz Klub

Több mint 150 nevezés érkezett a Testvérvárosok Kupája versenyre

Az idén is lesznek felnőtt mérkőzések, ám ezúttal az utánpótlásé a főszerep, olyannyira, hogy több korcsoportban is ez lesz a válogató verseny. Vagyis a kiskunhalasi viadalon választják ki, vagy akár véglegesítik a válogatott keret leendő tagjait. Ez vonatkozik az U13-as, U15-ös, U17-es, U19-es korcsoportokra, a férfi és női ágon egyaránt.

Az érdeklődés az idén is nagy, nem csak hazánk minden tájáról, de a határon túlról is érkeznek ökölvívók, több, mint százötven nevezés érkezett.

Két kiskunhalasi induló lesz a viadalon, Bende Varga és Varga Edvin, és több halasi bunyós vív bemutató meccset. A kecskeméti Belvárosi Boksz Klub hétfős küldöttséggel utazott el a viadalra, Konkoli Gyula edző vezetésével. Bajáról a Gálos Box Club négyfős kontingenssel érkezett meg Kiskunhalasra.

A mérkőzések pénteken 14 órától kezdődtek, szombaton 13 órakor indul a program, a vasárnapi nagyüzem pedig már délelőtt 10 órakor a kezdetét veszi.