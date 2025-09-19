4 órája
Ezen a hétvégén rendezik Halason a Testvérvárosok Kupáját
Ismét összecsapnak az ökölvívók. A hagyományoknak megfelelően az idén is szeptember végén rendezik meg Kiskunhalason a Testvérvárosok Kupája megmérettetést, az idén már a huszonnegyedik alkalommal.
Ezen a hétvégén rendezi meg Kiskunhalason a Halasi Box Club huszonnegyedik alkalommal a Testvérvárosok Kupája versenyt.
Több mint 150 nevezés érkezett a Testvérvárosok Kupája versenyre
Az idén is lesznek felnőtt mérkőzések, ám ezúttal az utánpótlásé a főszerep, olyannyira, hogy az egyik korcsoportban, az U15-ösben ez lesz a válogató verseny. Vagyis a kiskunhalasi viadalon választják ki, vagy akár véglegesítik a válogatott keret leendő tagjait.
Az érdeklődés az idén is nagy, nem csak hazánk minden tájáról, de a határon túlról is érkeznek ökölvívók, több, mint százötven nevezés érkezett.
Két kiskunhalasi induló lesz a viadalon, Bende Varga és Varga Edvin, és több halasi bunyós vív bemutató meccset. A kecskeméti Belvárosi Boksz Klub hétfős küldöttséggel utazott el a viadalra, Konkoli Gyula edző vezetésével. Bajáról a Gálos Box Club négyfős kontingenssel érkezett meg Kiskunhalasra.
A mérkőzések pénteken 14 órától kezdődtek, szombaton 13 órakor indul a program, a vasárnapi nagyüzem pedig már délelőtt 10 órakor a kezdetét veszi.
